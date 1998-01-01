السلطة تعتقل النائب المقدسي إبراهيم أبو سالم

غزة / سما /

قالت حركة حماس، اليوم السبت، إن أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت الليلة الماضية، النائب في المجلس التشريعي المنحل، عن حركة حماس إبراهيم أبو سالم.



وقالت الحركة في بيان إن اعتقال السلطة لأبو سالم يُعد أول حالة اعتقال لنائب في المجلس التشريعي بعد قرار السلطة حل المجلس قبل شهر.

وقالت مصادر محلية إن اعتقال النائب جاء بعد مداهمة جهاز الأمن الوقائي لمنزله في بلدة بيرنبالا شمال غرب القدس.

وينحدر أبو سالم من بلدة بير نبالا قضاء القدس، وهو أحد النواب المقدسيين، وكان قبل انتخابه نائبا محاضرا جامعيا بدرجة بروفيسور في جامعة القدسكما كان أحد مبعدي مرج الزهور، واعتقل سنوات طويلة في سجون الاحتلال.

و طالب القيادي في حركة حماس حسن يوسف أجهزة أمن السلطة بالإفراج الفوري عن النائب أبو سالم، مشيرا إلى أنه يبلغ من العمر قرابة السبعين عاما ولديه مشاكل صحية تقتضي الإفراج عنه.