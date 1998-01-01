تقرير الاستيطان: الاحتلال يوفر الحماية للمستوطنين ويصف جريمتهم في قرية المغير بـ "المشاجرة"

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ذكر المكتب الوطني للدفاع عن الآرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الاسبوعي ، تتواصل الجرائم التي ترتكبها قطعان المستوطنين في طول الضفة الغربية وعرضها وآخرها الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها الشاب حمدي النعسان وإصابة نحو 30 اخرون بالرصاص الحي الذي اطلقه جيش الاحتلال ، عقب محاولة المستوطنين اقتحام قرية المغير شرق مدينة رام الله ، وقيام مستوطن من مستوطنة "عمانويل" المقامة على اراضي المواطنين في قرية ديراستيا في منطقة القعدة في واد قانا بالهجوم على المواطن مقبل فارس ونجله يوسف بواسطة اداة حادة ( بلطة ). وتأتي هذه الجرائم امتدادا للحرب المفتوحة التي تشنها الحكومة الاسرائيلية واذرعها العسكرية والأمنية المختلفة ضد المواطنين الفلسطينيين حيث يصعد المستوطنون من إرهابهم في ظل الحماية والدعم الذي توفره حكومة نتنياهو المتطرفة لهم مع غياب القانون والنظام القضائي النزيه والعادل وآليات الردع والمعاقبة، وسيادة منطق الإفلات من المساءلة والعقاب . واعتبر بيان لجيش الاحتلال الاسرائيلي الجريمة التي تعرّضت لها قرية المغير شرق رام الله، "مشاجرة" بين مستوطنين وأهل القرية، وذلك في محاولة لتنظيف ساحة وأيدي القتَلة المستوطنين من دم الشهيد حمدي نعسان ، فتسمية ما تعرضت له القرية من عدوان استيطاني ارهابي بـ"المشاجرة" هو محاولة مكشوفة لتبرئة ساحة المجرمين والقتلة من المستوطنين

يذكر أن جرائم المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ، بدأت تأخذ في السنوات الأخيرة طابعًا منظمًا ، وهي تتواصل بتأمين من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ودعم من المرجعيات الدينية كالفتوى الاخيرة للحاخام مردخاي الياهو ، حاخام صفد . وفي هذا السياق ايضا عممت مجموعة من الحاخامات الكبار من الصهيونية الدينية، رسالة تطالب الجمهور الإسرائيلي بالتبرع للإرهابي اليهودي المتهم بقتل الشهيدة، عائشة رابي (47 عاما).وأتت رسالة الحاخامات بعد أن قدمت لائحة اتهام ضد مستوطن للمحكمة المركزية في اللد، نسبت له تهم "القتل غير المتعمد"، ووفقا لرسالة الحاخامات التي وقع عليها أيضا عضو الكنيست السابق، الحاخام حاييم دروكمان، فإنهم يدعون للتبرع لصندوق هدفه تمويل الإجراءات القضائية بحق المتهم بقتل رابي، وإلى جانب الحاخام دروكمان، فقد وقع على الرسالة أيضا، الحاخام يعقوب أرئيل، الذي كان بالسابق الحاخام الرئيسي لمدينة رمات غان ، وهو شخصية بارزة في الصهيونية الدينية، وأيضا الحاخام دوف ليئور، الحاخام السابق لمستوطنة "كريات أربع" في الخليل، والمحسوب على معسكر اليمين المتطرف، كما وقع على الرسالة الحاخام يهوشوع شبيرا

وفي محاولة لطمس الحقائق وزيادة جرائم الاحتلال ومستوطنيه اعلن رئيس حكومة الاحتلال ، بنيامين نتنياهو ، انهاء مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل، ويعتبر هذا القرار بداية لحقبة اشد سوادا في مدينة الخليل لناحية زيادة جرائم الاحتلال ومستوطنيه وتمهيدا لطمس الحقائق المرعبة التي تخلفها انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه ولا تريد شاهدا على جرائمها.وقال نتنياهو في بيان، إن بلاده "لن تسمح بوجود قوة أممية تعمل ضدها"حيث مارس المستوطنون واليمين الإسرائيلي، ضغوطا على نتنياهو ، لإخراج هذه الخطوة إلى حيز التنفيذ.

وعلى هذه الخلفية فقد حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من العواقب الخطيرة المترتبة على سياسة اسرائيل ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء حاسم ردا على تكثيف إسرائيل مؤخرا لأنشطة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، الأمر الذي يعتبر بمثابة رفض واضح لحل الدولتين. وحذر مايكل لينك في بيان نقله موقع اذاعة الامم المتحدة من أن عدم رد المجتمع الدولي على هذه الخطوات الاستيطانية الإضافية ، سيؤدي إلى تجاوز آخر مخرج على الطريق إلى قيام إسرائيل بضم الأراضي . وذكر الخبير الأممي أن العام الماضي شهد زيادة ملحوظة في حوادث العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ، وأنه "في حالات عديدة، تقف القوات الإسرائيلية ، الملزمة بحماية السكان الفلسطينيين بموجب القانون الإنساني الدولي، مكتوفة الأيدي بينما تتعرض أشجار الزيتون للتدمير ، ويتم تدمير سبل العيش ، وحتى في الوقت الذي يصاب فيه الناس ، أو في أسوأ الأحوال ، يقتلون.

في الوقت نفسه يتواصل العمل في عدد من المشاريع الاستيطانية ، التي تهدف الى تعميق السيطرة الإسرائيلية على حوض المدينة القديمة في القدس المحتلة وتقوية جمعية “ إلعاد ” التي تعمل على تهويد سلوان تمت مصادقة "اللجنة الوطنية لتطوير البنية التحتية في القدس"، على خطة بناء القطار الهوائي الخفيف " التلفريك " في المدينة المحتلة ، الذي سيربط بين جبل الزيتون وحائط البراق في المسجد الأقصى بطول 1.4 كم و بتكلفة 200 مليون درلار ، ويجري الترويج للمشروع بتشجيع وزارة السياحة الإسرائيلية، وهيئة تطوير القدس حيث ستقام المحطة الأولى في محطة القطار القديم ، والثانية بالقرب من موقف السيارات عند جبل الخليل "جبل صهيون"، ليمر التلفريك على طول الجدار نحو سلوان في محطته الثالثة، ومنه يتم الوصول إلى ساحة البراق . ومع اكتمال جميع مراحل البناء سيمسح بإيصال نحو 3 آلاف مستوطن في الساعة إلى ساحة البراق ، وسيبتلع المشروع مساحات من الاراضي والطرقات داخل البلدة القديمة، لبناء 15 عامود من الاسمنت كأساسات مسلحة لمسار القطار بارتفاع 26 مترا،ومن المتوقع بدء تشغيل القطار الهوئي 2021، وخلال الفترة القادمة بعد 60 يوما من الاعتراض سيبدأ العمل ببنائه.ما يشكل المشروع واحدًا من أبرز المشاريع التهويدية حول المسجد الأقصى وفي القدس المحتلة، خاصة أمام استهداف منطقة سلوان بالمزيد من عمليات الهدم والتهجير.

والى جانب المشاريع التهويدية في مدينة القدس المحتلة وعلى ابواب حملة الانتخابات المبكرة للكنيست يتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبقاء في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة " إلى الأبد " وذلك خلال زيارة انتخابية إلى تجمع مستوطنات "غوش عتصيون". نتنياهو إدعى خلال زيارته تلك "إن الشعب اليهودي لم يرجع إلى أرضه بعد شتات ألفي عام ليجتث من أرضه، بل سيبقى متعهداً بعدم إخلاء مستوطنات مستقبلية، بعد أن تجول نتنياهو ورئيس مجلس التجمع الاستيطاني في المستوطنة، وأكد أنه سيجري بناء استيطاني جديد هناك للمستوطنين الذين تم اخلاؤهم من عدة بؤر استيطانية . في الوقت نفسه افتتح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حيا استيطانيا على اراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم يقع في منطقة “خلة الفحم” في قطعة رقم (91)، مساحتها (20 دونما) الواقعة بجانب البؤرة الاستيطانية التي ازيلت سابقا المسماة “هتفوت” . وفي سياق الدعاية الانتخابية قبيل الانتخابات التمهيدية لحزب "الليكود" التي تأتي عشية انتخابات الكنيست في التاسع من نيسان المقبل ، اقتحمت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية المتطرفة ميري ريغيف، البلدة القديمة في القدس المحتلة، وقامت بجولة استفزازية فيها، بحراسة وحماية أمنية مشددة ومعززة .

وعلى صعيد متصل كشفت صحيفة " غلوبس " الاقتصادية انه في منتصف شهر حزيران الماضي هبطت مروحيتان مدنيتان على تلة قرب سنيريا في محافظة سلفيت وخرج من الطائرتين كل من يؤاب غالانت وزير البناء والإسكان الاسرائيلي الذي كان في حينه في حزب "كلنا" ثم اصبح في حزب الليكود وعضو الكنيست يعقوب آشر "يهودت هتوراه" حيث التقى الاثنان مع يوسي دغات رئيس المجلس الاستيطاني في الضفة الغربية وآخرين يطالبون باقامة مدينة استيطانية للقطاع الحريدي باسم "دوروت عيليت" ويبدو في الشريط المصور الذي يروجه مسوقو الخطة لهذا اللقاء "آشر" الذي يقول سيتحول هذا الحلم الى حقيقة لاسيما وان هذا المشروع قريب من" غوش دان والمناطق السكنية للحريديم ". ويجري الحديث عن مشروع للبناء خلال خمسة اعوام وعن بدء البناء بعد ثلاثة اعوام من ذلك بعد ان تم وضع اليد على 200 دونم من اراضي المنطقة لبناء 2000 وحدة سكنية عليها بينما تجري الاتصالات لشراء 600 دونم اخرى. ومن شأن هذا المشروع الاستيطاني أن يقطع التواصل ما بين محافظتي قلقيلية وسلفيت . و سيتم إقامة هذه المستوطنة على حساب الأرض الفلسطينية وتحديدا الأراضي الواقعة ما بين كفر قاسم حتى أراضي عزون عتمة وبيت أمين ومسحة وبديا والزاوية وتبلغ مساحة هذه الأراضي 4 ألاف دونم أعلن عن مصادرتها لصالح هذا المشروع الاستيطاني .

وفي الاغوار كذلك اصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي امراً عسكرياً باغلاق سبعة آلاف دونم من الاراضي الوقفية في منطقة العوجا في اريحا وذلك بحجج أمنية.و الاراضي التي صدرت اوامر احتلالية باغلاقها، تابعة للأوقاف الاسلامية، في محاولة لعرقلة كل أشكال التنمية والحياة الفلسطينية.

على صعيد آخر اتهمت منظمة العفو الدولية شركات "اير بي إن بي" Airbnb، و"بوكينج دوت كوم" Booking.com، و"إكسبيديا" Expedia، و"تريب أدفايزر" TripAdvisor، وهي شركات عملاقة لحجز أماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت، بأنها تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين ، بإدراجها مئات الغرف والأنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ووثَّقت المنظمة كيف تساعد شركات الحجز عبر الإنترنت على تشجيع السياحة إلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ومن ثم تسهم في استمرار وجودها وتوسعها. ومن بين المستوطنات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية مستوطنة "كفار أدوميم"، وهي موقع سياحي متنامي وتقع على مسافة أقل من كيلومترين من قرية الخان الأحمر الفلسطينية البدوية . ويُعد توسيع مستوطنة كفار أدوميم والمستوطنات المحيطة بها أحد العناصر الأساسية التي تشجع ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد أهالي المنطقة البدو.

وقد وجهت حكومة الاحتلال الاسرائيلي انتقادات شديدة لمنظمة العفو الدوليّة "أمنستي"، واعتبرت المنظمة منافقة، ولا تتعامل مع تعبيرات معاداة السامية بين موظفيها كما أعلنت الحكومة الإسرائيليّة عن إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للمنظمة منذ سنوات، بناء على طلب وزير "الأمن الداخلي" وما يسمى بالشؤون الاستراتيجيّة جلعاد أردان، بزعم أن المنظمة تعزز أنشطة المقاطعة اللاساميّة.

ويدرس جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إمكانية منع منظمة العفو الدولية من دخول إسرائيل. واتهم أردان المنظمة بـ "النفاق" من خلال حديثها عن حقوق الإنسان من جهة، وتشجيعها للمقاطعة ضد إسرائيل في حملة معادية للسامية من جهة أخرى. كما قال.من جهته وزير البيئة زئيف إلكين إن المنظمة اختارت نمطًا كلاسيكيًا معاديًا للسامية، والانخراط في إنكار الحقيقة التاريخية والتصرف ضد مواقع التراث اليهودي. مشددًا على أن هذه الحملة لن تحرم إسرائيل من" مواقعها التراثية في القدس" وستعمل بكل قوة لتطويرها.

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس: قام المواطن محمود عمر جعافرة، بهدم أجزاء من منزله بيده، في قرية جبل المكبر جنوب مدينة القدس.وأوضحت مصادر فلسطينية أن المواطن جعافرة نفذ قرار سلطات الاحتلال "وزارة الداخلية والبلدية" بهدم نصف منزله بيده. كما أجبرت بلدية الاحتلال في القدس، المقدسي محمد سمير العباسي، على هدم غرفتين من منزله ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بدعوى البناء دون ترخيص وأصدرت سلطات الاحتلال قرارا يقضي بهدم أجزاء من منزل المواطن محمود عمر أبو حسين في قرية جبل المكبر جنوب مدينة القدس. ، بحجة أن الأرض " منطقة خضراء" يمنع فيها البناء حسب بلدية الاحتلال، كما هدمت جرافات بلدية الاحتلال بناية تضم منشآت سكنية وتجارية تعود لعائلة المالحي. في حي وادي الجوز بمدينة القدس علما ان البناية مؤلفة من طابقين الاول قائم منذ 20عاما يضم 3 محلات تجارية والثاني منذ 5 سنوات يضم 3 شقق. بذريعة البناء دون تراخيص . فيما قامت طواقم بلدية الاحتلال بتصوير حي وادي حلوة بأكمله ، ثم شرعت بتصوير بعض المنشآت وعلقت عددا من إخطارات الهدم على بعض المنازل واستدعاءات لأصحابها لمراجعة البلدية، وفي ذات السياق، أصدرت سلطات الاحتلال قرارا يقضي بهدم أجزاء من منزل المواطن محمود عمر أبو حسين في قرية جبل المكبر.وقال صاحب المنزل أبو حسين، إن بلدية الاحتلال أمهلته حتى الخامس من شباط/فبراير المقبل، لتنفيذ قرار الهدم ذاتيا، فيما وقع ما يسمى بوزير الأمن العام في حكومة الاحتلال جلعاد أردان، على تمديد قرار حظر أي نشاط لمؤسسات منظمة التحرير في القدس.ويحدد القرار الذي وقعه أردان أنشطة مؤسسات بيت الشرق، وكذلك غرفة التجارة، والمجلس الأعلى للسياحة، ومركز الدراسات الفلسطينية ، ونادي الأسير الفلسطيني ومقر الدراسات الاجتماعية والإحصائية.وأرجع اردان القرار الى أن تلك الجهات تتبع إلى السلطة الفلسطينية

رام الله:استشهد الشاب حمدي طالب النعسان (38 عاما) من قرية المغير شمال شرق رام الله وكان قد اصيب برصاصة بمنطقة الظهر،نتيجة هجوم عشرات المستوطنين الملثمين والمدججين بالسلاح من مستوطنة "عادي عاد" المقامة على اراضي القرية وأصيب أكثر من 30 مواطناً بجروح متفاوتة برصاص المستوطنين، وغاز جيش الاحتلال. الذين هاجموا ه منزلا في المنطقة الشمالية لقرية المغير والواقعة بين المغير وقرية دوما جنوب نابلس، وأحرقوا جرارا زراعيا، وحاولوا الاعتداء على أصحاب المنزل الذي يعود للمواطن موسى أبو عليا".

الخليل:أصيب المواطن هشام جميل أبو اسعيفان (48 عاما) ونجله محمد (10 أعوام) بجروح ورضوض،، في هجوم نفذه مستوطنون من مستوطنة "كريات أربع" لمنازل المواطنين في حي واد الحصين بالحجارة، شرق مدينة الخليل، كما هاجم مستوطنون من مستوطنة "كريات اربع"، منازل المواطنين في واد الحصين، ورشقوها بالحجارة للمرة الثانية، واعتدوا بالشتائم والضرب على عائلة أبو اسعيفان ، ما تسبب بإصابة عدد من افراد العائلة برضوض وكدمات. واعتدى مستوطنو "بيت يتير وأولاد يعقوب داليا" المقامتين عنوة على أراضي المواطنين جنوب شرق يطا على المزارعين العزل بالضرب من عائلة مُر ومخامره قرب قرية ام لخوص وخربة بير العد ، ما تسبب بحدوث عراك بالأيدي، وإصابة عدد من المزارعين برضوض وكدمات. في مسافر يطا تحت حماية جيش الاحتلال.كما وضع المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال علامات في ام لخوص، والتي تعرضت عدة مرات لاقتلاع عشرات أشجار الزيتون بهدف سرقتها لصالح توسيع المستوطنات المذكورة. وسّعوا من خلالها حدود المستوطنة لتصل الى مدخل خيام وكهف يقطن فيه المواطن زياد محمد يونس مخامرة وعائلته في قرية ام العرايس شرق يطا.

واستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على أبراج كهرباء في منطقة فرعه في دورا جنوب الخليل، ومنعت الطواقم من العمل. كان من المقرر أن تنقل التيار الكهربائي من محطة بيت أولا لتغذي مناطق جنوب الخليل بالكهرباء، ومنعت الطواقم الفلسطينية من العمل بالمكان؛ بحجة العمل في المناطق المصنفة “ج” دون موافقة الاحتلال الإسرائيلي.

بيت لحم: استولى مستوطنون على أراضٍ شاسعة في قرية بيت اسكاريا الواقعة وسط تجمع مستوطنة "غوش عتصيون" الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، واستغلوا قسما منها لزراعة أشتال حرجية ومثمرة.قبل التصدي لهم ومنعهم من مواصلة زراعتها. في الوقت نفسه هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غرفا زراعية في بلدة حوسان غرب بيت لحم في منطقة واد الغويط في حوسان وهدمت غرفا زراعية بزعم أنها بُنيت في المناطق المصنفة “ج”. كما هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، غرفًا زراعية في بلدة حوسان غرب بيت لحم بزعم أنها بُنيت في المناطق المصنفة "ج". كما اقدم جنود الاحتلال الاسرائيلي على هدم وتفكيك بركسين في بلدة تقوع شرق بيت لحم .وتعود ملكية المنشآت التي تم تفكيكها ومصادرة محتوياتها لاسماعيل الشاعر ويستخدم البركس الاول متجرا لبيع مواد البناء والثاني ويعود للمواطن موسى عياش ويستخدم كمخزن، وهددت قوات الاحتلال بإغلاق مدرسة ذكور تقوع الثانوية جنوب شرق بيت لحم قوات الاحتلال بحجة تعرض سيارات المستوطنين للرشق بالحجارة، إضافة الى اغلاق المدخل الشمالي للبلدة. ويذكر ان مدرسة تقوع الثانوية للذكور الواقعة على الشارع الرئيس، تتعرض يوميا الى مضايقات من قبل الاحتلال، حيث تم اقتحام حرمها وإطلاق قنابل الصوت والغاز ومحاولات عدة لاعتقال طلبتها..

نابلس: اعطب مستوطنون من مستوطنة" لبونه" عددا من مركبات المواطنين في قرية اللبن الشرقية شمال مدينة رام الله وخطوا شعارات عنصرية على ثلاث مركبات،كما اقتحم مستوطنون، المنطقة الاثرية في بلدة سبطسية شمال نابلس، فيما هدمت جرافات الاحتلال، أساسات وأعمده مخازن قيد الإنشاء، في بلدة حواره جنوب نابلس بحجة البناء دون ترخيص وقدر حجم الخسائر بقيمة 15 ألف دينار أردني ، واغلق مستوطنون، بأكوامٍ من النفايات المدخل الشرقي لقرية عورتا جنوب شرق نابلس.ووأكدت مصار محليةإن مستوطني”ايتمار” المقامة على أراضي قرى شرق نابلس، ألقوا كميات كبيرة من النفايات عند المدخل الشرقي لقرية عورتا.

سلفيت: قام مستوطن من مستوطنة "عمانويل" المقامة على اراضي المواطنين في قرية ديراستيا في منطقة القعدة في واد قانا بالهجوم على المواطن مقبل فارس ونجله يوسف بواسطة اداة حادة (بلطة). كما أخطرت قوات الاحتلال بإغلاق جميع المداخل المؤدية الى منازل ومحلات المواطنين في قرية حارس غرب سلفيت.

الأغوار: صادر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مركبة زراعية (تراكتور) مملوكة للمواطن أحمد أبو خيزران، في منطقة عاطوف قضاء طوباس في الأغوار الشمالية وطرد مستوطنون رعاة الأغنام في المراعي المفتوحة شمال مستوطنة “روتم” الجاثمة على أراضي المواطنين في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية، يشار إلى أن المستوطنين وبشكل شبه يومي يطردون رعاة الأغنام الفلسطينيين من المراعي المفتوحة بالأغوار الشمالية.

قلقيلية : دهس مستوطن بمركبته،الشاب ساري سمير فايز برهم (20 عاما)، وهو من سكان قرية كفر قدوم وهو يركب دراجة هوائية، على الشارع الرئيسي في بلدة الفندق شرق قلقيلية.وتم نقل الشاب الى مستشفى العربي التخصصي في نابلس فيما صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاحنتين تابعتين لشركة "حامد العبرة" للنقليات والحفريات في مدينة قلقيلية.