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ادعيس: الاحتلال يمنع رفع الأذان في الإبراهيمي 47 وقتاً

السبت 02 فبراير 2019 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، بمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان من مآذن المسجد الإبراهيمي 47 وقتاً خلال الشهر الماضي "كانون الثاني".

وقال ادعيس في بيان له، اليوم السبت، ان هذا الانتهاك اليومي الذي يمارس لإتاحة المجال لسوائب المستوطنين لكي يمارسوا اعتداءاتهم التي يقومون بها تحت عناوين دينية، هو استهتار كبير بمشاعر المسلمين في فلسطين والعالم، فالحرم الابراهيمي مسجد اسلامي خالص ولا يجوز لغير المسلمين تدنيسه بانتهاكاتهم تحت أي مسمى.

وحذر ادعيس بان حكومة الاحتلال تمارس إجراءات دولية سيكون لها انعكاسات خطيرة على المقدسات الإسلامية في الخليل وعلى رأسها المسجد الإبراهيمي؛ كطرد المراقبين الدوليين المتواجدين في الخليل والذين كانوا قد اصدروا تقريراً يوضح جرائم وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي في المدينة.

وطالب ادعيس المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والسياسية والانسانية بضرورة العمل على حماية مقدسات الفلسطينيين؛ مسلمين ومسيحيين ووضع حد لما يمارس من انتهاكات واعتداءات عليها.

#يوسف ادعيس

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