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فروانة: قوات الاحتلال اعتقلت (10) مواطنين من غزة الشهر الماضي

السبت 02 فبراير 2019 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

قال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين السبت، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (10) مواطنين من قطاع غزة خلال شهر كانون ثاني/يناير الماضي.

وأضاف فروانة، أن (5) من المعتقلين، كانوا من العاملين في مهنة الصيد، فيما أعلنت قوات الاحتلال عن اعتقال (5) آخرين تجاوزوا الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة. فيما لم تسجل أية حالة اعتقال عبر معبر بيت حانون/ايرز خلال شهر يناير.

وأشار، الى أن ليس كل من اعتقل بقى في السجن. حيث ان سلطات الاحتلال أفرجت عن (4) صيادين في وقت لاحق، وابقت على صياد واحد منهم رهن الاعتقال. أما من اعتقلوا بعد ان تجاوزوا الحدود فما زال جميعهم وهن الاعتقال.

#عبدالناصر فروانة

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