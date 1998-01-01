اعتقالات ومداهمات لقوات الاحتلال في الضفة المحتلة

رام الله / سما /

شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة الغربية .

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب منذر أبو جلدة من على حاجز زعترة جنوب نابلس، وهو من سكان مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

كما قامت قوات الاحتلال بإحصاء أعداد وأماكن كاميرات المراقبة داخل أحياء من بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم.

و داهمت قوات الاحتلال شارع حيفا غرب جنين في الضفة المحتلة، في حين داهمت "قرية عَزموط" شرق مدينة نابلس.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها العسكرية على حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال يدققون في هويات المواطنين الخارجين من نابلس ويفتشون مركباتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة في المكان.