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ليتوانيا ترفض طلبا لنتنياهو .. وهو ؟

السبت 02 فبراير 2019 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليتوانيا ترفض طلبا لنتنياهو .. وهو ؟



القدس المحتلة / سما /

 رفضت ليتوانيا امس الجمعة أنها رفضت طلبا من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بنقل رفات حاخام يهودي بارز من القرن الثامن عشر من فيلنيوس الى اسرائيل لإعادة دفنها.


وأفاد مستشار الأمن القومي في فيلنيوس، ارنولداس بيكزرنيس، أن "نتنياهو طرح مسألة نقل رفات الحاخام فيلنا غاوون خلال مباحثات مع نظيره الليتواني ساليوس سكفيرنليس في القدس الثلاثاء الماضي".وقال: "تلقينا طلبا للنظر في إمكانية نقل رفات الحاخام إلى إسرائيل.. فيلنا غاوون جزء لا يتجزأ من المجتمع اليهودي الليتواني وتاريخ ليتوانيا"، مؤكدا رفض الطلب.

وقضى الحاخام غاوون معظم حياته في فيلنيوس، ثم كان محور الحياة الفكرية العبرية المعروفة باسم "القدس الشمالية"، قبل وفاته عام 1797 عن عمر ناهز 77 عاما ودفن في مقبرة سنيبسكيس في فيلنيوس.

وتم نقل رفاته إلى مقبرة جديدة في ضواحي العاصمة ابان خمسينيات القرن العشرين.

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