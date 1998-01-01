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الرئيس وهنية يهنئان أمير قطر بفوز منتخب بلاده ببطولة كأس أمم آسيا

الجمعة 01 فبراير 2019 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس وهنية يهنئان أمير قطر بفوز منتخب بلاده ببطولة كأس أمم آسيا



غزة / سما /

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ,  أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مهنئا اياه  بفوز منتخب بلاده التاريخي بكأس آسيا لكرة القدم 2019.

و أشاد هنية  بجهود لاعبي المنتخب القطري والفوز الكبير الذي حققوه، متمنيًا مزيدًا من الإنجازات الرياضية لدولة قطر.

كما هنأ الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، بفوز المنتخب القطري الشقيق ببطولة كأس أمم آسيا للعام 2019.

وقال الرئيس  في برقية التهنئة: "يسرنا أن نتقدم إليكم باسمي شخصيا وباسم شعبنا الفلسطيني، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة فوز المنتخب القطري الشقيق ببطولة كأس أمم آسيا للعام 2019، راجين لكم ولشعبكم، بهذه المناسبة، المزيد من النجاحات والتقدم والرخاء".

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