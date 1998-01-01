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الحية يكشف عن موعد زيارة وفد حماس برئاسة هنية الى القاهرة

الجمعة 01 فبراير 2019 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية يكشف عن موعد زيارة وفد حماس برئاسة هنية الى القاهرة



غزة / سما /

كشف القيادي في حركة حماس خليل الحية  عن موعد زيارة وفد الحركة الى العاصمة المصرية القاهرة .

وقال الحية   لصحيفة الاستقلال المحلية إن وفدًا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، هذا الأسبوع ,

واوضح  أنه سيجري خلال الزيارة؛ بحث "مجمل الحالة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسُبل مواجهة التحديات وترتيب البيت الداخلي".

ووفقا للحية، فإن زيارة حماس إلى القاهرة، سيتم من خلالها "استكمال القضايا (رفض الإفصاح عنها) التي تم بحثها اليوم مع الإخوة المصريين، والأمم المتحدة. 

يشار الى ان اجتماعا ثلاثيا عقد صباح اليوم في منزل هنية بمخيم الشاطئ ضم كل من هنية والحية والسنوار من جانب حماس والوفد المصري وميلادينوف.

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