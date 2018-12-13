تشييع جثمان الشهيد مجد مطير

القدس المحتلة / سما /

شيعت جماهير شعبنا في محافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد مجد مطير (26عاما) من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، إلى مثواه الأخير في مقبرة المخيم.

وانطلق الموكب من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولا إلى منزل عائلته في المخيم، حيث جرى وداع الشهيد من قبل عائلته وأصدقائه، ومن ثم سار الموكب باتجاه المسجد الكبير حيث أدى المشيعون الصلاة عليه، قبل مواراته الثرى.

وكانت سلطات الاحتلال، سلمت اليوم الجمعة، جثمان الشهيد مطير، الذي أعدمه جيش الاحتلال يوم 13 كانون الأول الماضي.

وأعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح 13/12/2018، الشاب مطير بعد إطلاق النار عليه فى شارع "الواد" في القدس المحتلة.ويشيع أهالي مخيم قلنديا جثمان الشهيد مطور إلى مثواه الأخير في مقبرة المخيم، عقب أداء صلاة الجنازة والمغرب على الجثمان الطاهر.