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يديعوت: مصر تعد حركة حماس بفتح معبر رفح مقابل هذه الشروط ..

الجمعة 01 فبراير 2019 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: مصر تعد حركة حماس بفتح معبر رفح مقابل هذه الشروط ..



القدس المحتلة / سما /

زعم موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن مصر وعدت باستمرار فتح معبر رفح مقابل ضبط حركة حماس للتظاهرات على الحدود.

ونقل الموقع عن مصادر فلسطينية  وفقا لزعمه  أن المعبر سيبقى مفتوحًا بشكل دائم حتى وإن لم تعد السلطة الفلسطينية للعمل فيه، مقابل أن تعمل حماس على استمرار ضبط التظاهرات وعدم حدوث أعمال عنف.

ووفقا لذات المصادر، فإن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، تعهد خلال اجتماع عقد اليوم بغزة، لكل من نيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، واللواء أحمد عبدالخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، بكبح جماح المسيرات الحدودية، مقابل زيادة مشاريع الإغاثة لغزة.

وكان عصام الدعاليس نائب رئيس الدائرة السياسية لحماس، قال في تغريدة له عبر تويتر، إن أقصر الطرق للهدوء هو رفع الحصار الكامل عن شعب محاصر منذ 12 عامًا والالتزام التام بالتفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة ومصر.

وأضاف "نتنياهو يعرف جيّدًا الثمن الذي يُمكن أن يدفعه إذا استمر بخرق وتجاوز التفاهمات".

يشار الى ان اجتماعا ثلاثيا عقد صباح اليوم في منزل هنية بمخيم الشاطئ ضم كل من هنية والحية والسنوار من جانب حماس والوفد المصري وميلادينوف.

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