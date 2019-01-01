دعم الصحفيين: 51 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خلال يناير المنصرم

غزة / سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (2) من الصحفيين، واحتجزت واستدعت 8 صحفيين آخرين، بينما استهدفت17 صحفياً وإعلامياً بإصابات مباشرة وغير مباشرة خلال شهر يناير/ كانون ثاني 2019 المنصرم، في إطار اعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة ضد الحريات الإعلامية و الصحفيين والإعلاميين في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت لجنة دعم الصحفيين - خلال تقرير الرصد الشهري للانتهاكات الإسرائيلية الذي تصدره – أن شهر يناير/ كانون ثاني شهد (51 ) من الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تمثل في استهداف مباشر و اعتقال واحتجاز الصحفيين والتحقيق معهم، وإطلاق الرصاصالحي و المعدني وقنابل الغاز والضرب، ومنعهم بعنف من تغطية الأحداث للمسيرات والفعاليات، في حين سجل (29) انتهاكاً من قبل جهات فلسطينية في الضفة وقطاع غزة.

اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

وذكر التقرير أن الصحفيين الذين تم اعتقالهما هماالمسؤول الإعلامي في الأوقاف الإسلامية الصحفي فراسالدبس، والصحفي عماد جبريل وتم الافراج عنهما بعد القمع والاحتجاز.

كما احتجزت قوات الاحتلال واستدعت (8)صحفيين هم علي ياسين، محمد العاروري، فراس الدبس، محمد التركمان، سعيد ركن، خالد صبارنة، معتصم سقف الحيط، عماد جبريل.

في حين جدد الاحتلال اعتقال وإصدار حكم لعدد (5) من الصحفيين هم اسامة شاهين، ومحمد منى، وتمديد اعتقالمرتين للصحفي سامح مناصرة، و أصدرت حكم بالسجن الفعلي بحق الصحفي أحمد العرابيد.

فيما أصيب (17)صحفياً بينهم 10 صحفيين في قطاع غزة خلال تغطيتهم مسيرات العودة على الحدود الشرقية،واستهدافهم بإصابات مباشرة وغير مباشرة جراء إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، فيما استهدفت واعتدت على 7 صحفيين من الضفة والقدس المحتلتين.

إلى ذلك كشف التقرير الشهري عن حظر وحذف (3)حسابات في اطار محاربة المحتوى الفلسطيني، وتشويش وخرق حالة(1) بحق إذاعة الشعب في غزة.

كما منعت قوات الاحتلال الصحفيين من التغطية وممارسة عملهم المهني والتي سجلت عدد(7) من الحالات، عدا عن اقتحام عدد(3) من منازل الصحفيين، ومصادرة معدات اجهزة عدد (3)، وأجبرت عدد(2) من الصحفيين على دفع غرامة مالية قبل أن تفرج عنهم.

اعتداءات داخلية فلسطينية:

وفي جانب الاعتداءات الداخلية الفلسطينية والتي بلغت( 29) من الانتهاكات توزعت في 23 انتهاك في الضفة المحتلة، و6 في قطاع غزة، والتي جاءت جراء اعتقال واستدعاء واحتجاز أجهزة أمن السلطة (9) من الصحفيين ، واقتحام منازل الصحفيين عدد(4)، والذي تم خلال الاقتحام والمداهمة مصادرة عدد (7) من الأجهزة والمستلزمات الشخصية للصحفيين، عدا عن فرض غرامةالمالية لعدد(3) من الصحفيين قبل الافراج عنهم.

وفي قطاع غزة، استدعى جهاز الامن الداخلي عدد(3) من الصحفيين، واحتجاز (1)، فيما سجل (2) حالة اقتحام وتحطيم بعد اقتحام ملثمون مجهولون مبنى الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني في غزة.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

نوع الانتهاك

العدد

اعتقال واحتجاز واستدعاء

10

تمديد وتأجيل وإصدار حكم اعتقال

5

استهداف واعتداء

17

منع من التغطية

7

اقتحام

3

تشويش على اذاعات وحظر مواقع

4

فرض غرامة مالية

2

مصادرة معدات وادوات صحفية

3

الانتهاكات الداخلية الفلسطينية

نوع الانتهاك

العدد

اعتقال واحتجاز واستدعاء

13

اقتحام ومداهمة وتفتيش

6

مصادرة معدات

7

فرض غرامة مالية

3





تفاصيل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر يناير/ كانون ثاني 2019

1-1-2019: اقتحمت قوات الاحتلال، منزل الصحافي الحر علاء الريماوي في مدينة رام الله، وأحدثت تخريباً واسعاً في محتوياته، وصادرت جهاز حاسوبه وهاتفه المحمول، بالإضافة إلى مبلغ من المال.

3-1-2019: أصيب الصحفي بكر عبد الحق مراسل تلفزيون فلسطين برصاصة مطاطية في قدمه خلال تغطيته اقتحام الاحتلال للمنطقة الشرقية داخل مدينة نابلس.

4-1-2019: أصيب مصوّر وكالة "شهاب" محمد عاطفالعربيد، ومصور وكالة "حنظلة" الإخبارية محمد زعرب، بقنابل الغاز المسيل للدموع، أثناء تغطيتهما لأحداث مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

4-1-2019: أصيب الصحفي معين الضبة بقنبلة غاز انفجرت في صدره، خلال تغطيته المباشرة لمسيرات العودة في منطقة ملكة شرق غزة.

4-1-2019: أصيب الصحفي أحمد الحلبي مراسل وكالة كنعان الاخبارية بعيار مطاطي في الراس.

7-1-2019: احتجزت قوات الاحتلال مصوّر تلفزيون "فلسطين" علي ياسين ساعتين، في مركز الشرطة في مستوطنة معاليه أدوميم، بعد وصوله إلى الخان الأحمر لتغطية حدث احتفالي .

7-1-2019: اعتقلت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤول الإعلامي في الأوقاف الإسلامية الصحفي فراسالدبس، أثناء تواجده في شارع نابلس بالمدينة، بتهمة "التحريض" عبر "فايسبوك" (Facebook) ضد ضابط شرطة إسرائيلي، وأطلقت سراحه في اليوم التالي بشروط.

‬‬7-1-2019: أصيب المصور الصحفي حمزة شلش، بيده خلال تغطيته للمواجهات مع قوات الاحتلال قرب مخيم الأمعري.

10-1-2019: أصيب المصور الصحفي محمد تركمان برصاصة مطاطية في القدم خلال تغطيته مواجهات حي الماصيون في رام الله.

11-1-2019: أصيب المصور الصحافي التابع للوكالة الفرنسية للأنباء، حسني صلاح (25 عاماً)، بقنبلة غاز بشكل مباشر في الوجه، أثناء تغطيته فعاليات مسيرات العودة شرق محافظة دير البلح.

11-1-2019: أصيب المصور الصحافي التابع لموقع جلوبال نيوز، حسين عبد الجواد حسين كرسوع (44 عاماً)، بقنبلة غاز بشكل مباشر في الوجه، أثناء تغطيته فعاليات مسيرات العودة شرق محافظة غزة.

11-1-2019: احتجزت قوات الاحتلال المصور الصحفي محمد العاروري في قرية راي كرر قضاء رام الله في الضفة المحتلة ومنعته من التغطية.

11-1-2019: أصيب مصوّر وكالة "الصحافة الفرنسية" جعفر اشتية، بقنبلة غاز أصابته في قدمه، خلال تغطيته للمواجهات التي اندلعت بينها وبين شبان فلسطينيين في قرية كفر قدوم.

14-1-2019: قوات الاحتلال تمنع الصحفيين من الدخول للمسجد الأقصى لتغطية الاحداث بداخله.

16-1-2019: استدعت قوات الاحتلال مع سؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى الصحافي فراس الدبس، وحققت معه في مركزها في المسكوبية في القدس.

17-1-2019: سلطات الإحتلال تفرج عن الصحفي "حسين شجاعية" بعد 37 يوماً من الإعتقال تعرض خلالها للتحقيق في مركز "بتاح تكفا".

17-1-2019: محكمة الاحتلال تمدد للمرة الرابعة على التوالي اعتقال الصحفي سامح محمد مناصرة (32عاماً) من عزبة الجراد شرق محافظة طولكرم، وذلك حتى الأحد القادم.

18-1-2019: اصيب، مراسل قناة "الميادين" أحمد غانم،والمصوّر الحرّ محمد أبو قادوس بقنابل الغاز المسيّل للدموع، وأصابت كلاً منهما بواحدة في ساقه، أثناء تغطيتهما أحداث مسيرات العودة شرق قطاع غزة، فيما أصيب المصوّر الحرّ رائد حماد بحالة اختناق.

20-1-2019: احتجزت القوات الإسرائيلية كلاً من مصوّر وكالة "رويترز" محمد تركمان، ومصوّر التلفزيون الإيراني خالد صبارنة، ومصوّر "شبكة قدس الإخبارية" معتصم سقف الحيط، ومنعتهم من تغطية المواجهات التي اندلعت بيننها وبين شبان فلسطينيين في مدينة نابلس.

20-1-2019: مددت محكمة الاحتلال اعتقال الصحفي الأسير سامح مناصرة، حتى الخميس المقبل. ومن المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال جلسة لها الخميس، للنظر في اعتقال الصحفي مناصرة.

21-1-2019: احتجزت القوات الإسرائيلية، المصوّر الحرّ سعيد ركن في مركز الشرطة في المسكوبية مدة خمس ساعات واعتدت عليه بالضرب المبرّح باستخدام المسدسات، إثر منعها احتفالاً في القدس وطردها الصحافيين منه.

22-1-2019: اخترقت موجات تشويش إسرائيلية، تردّد إذاعة صوت "الشعب" المحلية التي تبثّ من مدينة غزة، أثناء تغطيتها حملة تضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر.

24-1-2019: محكمة الاحتلال تجبر الصحفي سامح مناصرة بدفع غرامة ماليه عليه بقيمة 2000 شيقل قبل الافراج عنه .

25-1-2019: الفيسبوك يستمر في حملته ضد المحتوى الفلسطيني ويحذف صفحة فلسطين بوست للمرة الثانية على التوالي، ويحظر الناشط الفلسطيني رضوان الأخرس.



25-1-2019: أصيب، مصوّر وكالة "شمس نيوز" المحلية في غزة حسن الجدي بقنبلة غاز أصابته في ركبته سببت له حروقا، أثناء تغطيته مسيرات العودة شرق مخيم البريج في قطاع غزة.

25-1-2019: قوات الاحتلال تعتقل الصحفي عماد جبريل خلال تغطية مواجهات تقوع في بيت لحم، وتم الافراج عنه بعد ساعات من القمع والاحتجاز.

25-1-2019: أصيب الصحفيين علي العبد، وعبد الحفيظ الهشلمون بالاختناق جراء اطلاق القنابل الغازية بشكل مباشر على الصحفيين خلال تغطيتهم مواجهات تقوعشرق بيت لحم.

25-1-2019: قوات الاحتلال تمنع الصحفيين من تغطية مواجهات تقوع شرق بيت لحم.

25-1-2019: محكمة الاحتلال الاسرائيلية تصدر حكماًبالسجن الفعلي بحق الأسير الصحفي أحمد مجدي العرابيد لمدة 4 سنوات وثمانية أشهر وغرامة مالية مقدارها 20 ألف شيكل، وكان الاحتلال اعتقل العرابيد في 2 فبراير 2018 عقب مداهمة منزله في رام الله.

26-1-2019: محكمة "عوفر" العسكرية تصدر قراراً بتجديد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي بحق الأسير المحرر والناشط الصحفي أسامة حسين شاهين (35عاما)، من سكان بلدة دورا بالخليل المحتلة وذلك لمدة 4 أشهر.

29-1-2019: الاحتلال يقتحم منزل الصحفي علي سمودي في جنين الان ويعتقل نجله الطالب الجامعي محمد سمودي.

30-1-2019: جددت سلطات الاحتلال، الاعتقال الإداري للصحفي الأسير محمد أنور منى (37عامًا) من مدينة نابلس وذلك لمدة ستة شهور أخرى، ويقبع في سجن مجدو ، و كان من المفترض أن يفرج عنه قبل التجديد بيوم واحد، واعتقلت قوات الاحتلال منى، في الأول من آب/ أغسطس من العام الماضي 2018، بعد مداهمة منزله بنابلس.

تفاصيل الانتهاكات الداخلية فلسطينية خلال شهر يناير/ كانون ثاني 2019

1-1-2019: جهاز الأمن الوقائي يعتقل الصحفي معتصم سقف الحيط أثناء تواجده على دوار الشهداء في المدينة لتغطية فعالية إيقاد ما يسمى بشعله الثورة وانطلاقة حركة فتح .

3-1-2019: استدعى المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في قطاع غزة، الصحافية في موقع "بوابة الهدف" الإلكتروني هدى بارود على خلفية تقرير صحافي أعدّته عن ضحايا الاغتصاب في إطار العائلة الواحدة.

4-1-2019: اقتحم ملثمون مجهولون مقر تلفزيون فلسطين في غزة والاعتداء على العاملين والقيام بتحطيم كاميرات المراقبة

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