  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شعث يأمل في أن تمنح قمة تونس دفعة للقضية الفلسطينية

الجمعة 01 فبراير 2019 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
شعث يأمل في أن تمنح قمة تونس دفعة للقضية الفلسطينية



تونس /سما/

قال نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني اليوم الجمعة، إنه يأمل أن تمنح القمة العربية المرتقبة بتونس دفعة للقضية الفلسطينية. 

وأعلن شعث الذي يؤدي زيارة إلى تونس، إثر لقائه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن أمله في أن تساهم القمة العربية القادمة في إعطاء دفعة جديدة للقضية الفلسطينية وإعادتها إلى صدارة الاهتمام العربي باعتبارها قضية العرب المركزية. وشملت محادثات شعث مع السبسي جهود المصالحة والوحدة الوطنية في ظل المتغيرات المتسارعة على 

الصعيدين الإقليمي والدولي وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، بحسب ما ذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية اليوم. وقال السبسي بحسب البيان الرئاسي "إن القضية الفلسطينية ستكون في صدارة اهتمام القمة العربية القادمة ،وأن تونس لن تدخر أي جهد من أجل إبلاغ الحق الفلسطيني والدفاع عنه في العالم لا سيما في أفق ترشح تونس للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي". 

وتشهد محادثات السلام مع إسرائيل بشأن حل الدولتين تعثرا، وسط حديث عن مقترح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة سلام شاملة للقضية لم يجر طرحها بعد. ويبدي الفلسطينيون الذين يطالبون بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تحفظات بشأن نقاط في خطة ترامب.

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت" تكشف سر توقيت وصول وفد المخابرات المصرية لغزة

القسام تعلن عن بدء استقبال الدعم المالي الـ"بيتكوين" وتنشر الطريقة

"الإندبندنت": لماذا اهتم العالم بخاشقجي وتجاهل مرتجى؟

تقرير إسرائيلي يحذر : حياة الأمير محمد بن سلمان وخططه الآن في خطر!

محمد عساف يكشف سبب إيقاف حفله في الرياض (شاهد)

ميلادينوف يصل غزة ويعقد اجتماعا مع قادة حماس ووفد المخابرات المصرية

علماء ناسا يكتشفون تجويف "يوم القيامة"

الأخبار الرئيسية

32 اصابة بينها اصابة حرجة بقمع الاحتلال متظاهرين شرق قطاع غزة غزة

فلسطيني من غزة يقدم دعوة في محكمة لاهاي تتهم غانتس بارتكاب جرائم حرب

هنية - ارشيف

هنية يحذّر: ما يجري في غزة يؤثر على المشهد الفلسطيني والمنطقة بأسرها

قرية المغير

إصابة 15 مواطنا بالرصاص الحي بمواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

صحيفة: الوسطاء حصلوا على موافقة من تل ابيب لتجاوز دور السلطة في غزة