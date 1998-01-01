شعث يأمل في أن تمنح قمة تونس دفعة للقضية الفلسطينية

تونس /سما/

قال نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني اليوم الجمعة، إنه يأمل أن تمنح القمة العربية المرتقبة بتونس دفعة للقضية الفلسطينية.

وأعلن شعث الذي يؤدي زيارة إلى تونس، إثر لقائه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن أمله في أن تساهم القمة العربية القادمة في إعطاء دفعة جديدة للقضية الفلسطينية وإعادتها إلى صدارة الاهتمام العربي باعتبارها قضية العرب المركزية. وشملت محادثات شعث مع السبسي جهود المصالحة والوحدة الوطنية في ظل المتغيرات المتسارعة على

الصعيدين الإقليمي والدولي وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، بحسب ما ذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية اليوم. وقال السبسي بحسب البيان الرئاسي "إن القضية الفلسطينية ستكون في صدارة اهتمام القمة العربية القادمة ،وأن تونس لن تدخر أي جهد من أجل إبلاغ الحق الفلسطيني والدفاع عنه في العالم لا سيما في أفق ترشح تونس للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي".

وتشهد محادثات السلام مع إسرائيل بشأن حل الدولتين تعثرا، وسط حديث عن مقترح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة سلام شاملة للقضية لم يجر طرحها بعد. ويبدي الفلسطينيون الذين يطالبون بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تحفظات بشأن نقاط في خطة ترامب.