الاحتلال يسلم جثمان الشهيد مطير لذويه في مخيم قلنديا

القدس المحتلة/سما/

سلمت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد مجد جمال مطير (26 عاما) من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، الذي أعدمه جيش الاحتلال يوم 13 كانون الأول الماضي.

وتسلمت سيارة اسعاف فلسطينية جثمان الشهيد مطير من داخل معتقل عوفر المقام على أراضي بلدة بيتونيا.وتوجهت سيارة اسعاف نحو مستشفى رام الله الحكومي حيث كان المئات في انتظار الجثمان الطاهر.

وأعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح 13/12/2018، الشاب مطير بعد إطلاق النار عليه فى شارع "الواد" في القدس المحتلة.ويشيع أهالي مخيم قلنديا جثمان الشهيد مطور إلى مثواه الأخير في مقبرة المخيم، عقب أداء صلاة الجنازة والمغرب على الجثمان الطاهر.