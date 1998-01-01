الاحتلال يقمع مسيرة بلعين الأسبوعية

رام الله/ سما/

قمعت قوات الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة ابو ليمون.

وأطلق جنود الاحتلال القنابل الصوتية تجاه المشاركين في المسيرة، وقاموا بتصوير المشاركين من فوق الأبراج العسكرية المقامة على جدار الفصل العنصري.

وشارك في المسيرة التي دعت اليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية ، ونشطاء سلام اسرائيليين ومتضامنيين اجانب وفاء للشهيد حمدي النعسان وشهداء شعبنا الفلسطيني.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية الى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي واطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين وعودة جميع اللاجئين الى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.

وتأتي فعالية هذا اليوم وفاء للشهيد حمدي النعسان وتنديدا واستنكارا بالمجزرة التي قام بها المستوطنون وبحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي في قرية المغير شرق رام الله وراح ضحيتها الشهيد حمدي النعسان وعدد كبير من الجرحى.

وأكدت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين على لسان منسقها الاعلامي الدكتور راتب ابو رحمة تجديد العهد والوفاء لشهداء المقاومة الشعبية بشكل خاص وشهداء شعبنا الفلسطيني بشكل عام، والدعوة لاستمرار وتوسيع ظاهرة المقاومة الشعبية في كافة محافظات الوطن ما دام هناك جدار واستيطان واحتلال.