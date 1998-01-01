  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقمع مسيرة بلعين الأسبوعية

الجمعة 01 فبراير 2019 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقمع مسيرة بلعين الأسبوعية



رام الله/ سما/

قمعت قوات الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة ابو ليمون.

وأطلق جنود الاحتلال القنابل الصوتية تجاه المشاركين في المسيرة، وقاموا بتصوير المشاركين من فوق الأبراج العسكرية المقامة على جدار الفصل العنصري.

وشارك في المسيرة التي دعت اليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية ، ونشطاء سلام اسرائيليين ومتضامنيين اجانب وفاء للشهيد حمدي النعسان وشهداء شعبنا الفلسطيني.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية الى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي واطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين وعودة جميع اللاجئين الى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.

وتأتي فعالية هذا اليوم وفاء للشهيد حمدي النعسان وتنديدا واستنكارا بالمجزرة التي قام بها المستوطنون وبحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي في قرية المغير شرق رام الله وراح ضحيتها الشهيد حمدي النعسان وعدد كبير من الجرحى.

وأكدت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين على لسان منسقها الاعلامي الدكتور راتب ابو رحمة تجديد العهد والوفاء لشهداء المقاومة الشعبية بشكل خاص وشهداء شعبنا الفلسطيني بشكل عام، والدعوة لاستمرار وتوسيع ظاهرة المقاومة الشعبية في كافة محافظات الوطن ما دام هناك جدار واستيطان واحتلال.

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت" تكشف سر توقيت وصول وفد المخابرات المصرية لغزة

القسام تعلن عن بدء استقبال الدعم المالي الـ"بيتكوين" وتنشر الطريقة

فيديو: الاحمد يدعو لاعلان غزة اقليم متمرد

نحر طفل أمام أعين والدته يهز السعودية

"الإندبندنت": لماذا اهتم العالم بخاشقجي وتجاهل مرتجى؟

محمد عساف يكشف سبب إيقاف حفله في الرياض (شاهد)

تقرير إسرائيلي يحذر : حياة الأمير محمد بن سلمان وخططه الآن في خطر!

الأخبار الرئيسية

23 اصابة بينها اصابة حرجة بقمع الاحتلال متظاهرين شرق قطاع غزة غزة

فلسطيني من غزة يقدم دعوة في محكمة لاهاي تتهم غانتس بارتكاب جرائم حرب

هنية - ارشيف

هنية يحذّر: ما يجري في غزة يؤثر على المشهد الفلسطيني والمنطقة بأسرها

قرية المغير

إصابة 15 مواطنا بالرصاص الحي بمواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

صحيفة: الوسطاء حصلوا على موافقة من تل ابيب لتجاوز دور السلطة في غزة