جنيف : إحباط مشروع قرار في الأمم المتحدة لاسرائيل بخصوص الوضع الصحي في فلسطين

جنيف /وكالات/

أحبط المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية المشروع المقدم من دولة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء البند المتعلق بالأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، ومحاولة نقله من اللجنة (ب) المعنية بالقضايا القانونية إلى اللجنة (أ) المتعلقة بالطوارئ.

وصوت ضد المقترح الإسرائيلي، المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية، 14 دولة، وساندته 5 دول، وامتنعت باقي الدول عن التصويت.

وأفادت البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف أنها عملت بكل جهد مع الدول الصديقة والبعثات الدائمة على إحباط هذه المحاولة السياسية الإسرائيلية.