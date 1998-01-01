  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة العشرات بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة نعلين السلمية الأسبوعية

الجمعة 01 فبراير 2019 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال قمعها مسيرة قرية نعلين، غرب مدينة رام الله، السلمية الأسبوعية، اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت خلال ملاحقتها المتظاهرين، فور وصولهم أراضيهم المصادرة في القرية، ما أدى لإصابة عشرات منهم بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، ولاحقتهم في الحقول لمحاولة اعتقالهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت" تكشف سر توقيت وصول وفد المخابرات المصرية لغزة

القسام تعلن عن بدء استقبال الدعم المالي الـ"بيتكوين" وتنشر الطريقة

فيديو: الاحمد يدعو لاعلان غزة اقليم متمرد

نحر طفل أمام أعين والدته يهز السعودية

الوفد الأمني المصري يصل غزة

أسعار المحروقات لشهر شباط /فبراير

"الإندبندنت": لماذا اهتم العالم بخاشقجي وتجاهل مرتجى؟

الأخبار الرئيسية

هنية - ارشيف

هنية يحذّر: ما يجري في غزة يؤثر على المشهد الفلسطيني والمنطقة بأسرها

قرية المغير

إصابة 7 مواطنين بالرصاص الحي بمواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

صحيفة: الوسطاء حصلوا على موافقة من تل ابيب لتجاوز دور السلطة في غزة

هنية مع وفد المخابرات المصرية

تدخل مصري جديد لاحتواء التوتر في غزة واستكمال تنفيذ تفاهمات الهدوء بعد فتح المعبر

حدود غزة -ارشيفية

استعدادات للمشاركة في جمعة "أسرانا ليسوا وحدهم"وخشية اسرائيلية من التصعيد