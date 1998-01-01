أوباميانج يقترب من صلاح في صراع هدافي الدوري الإنجليزي

وكالات

تمكن الدولي الجابوني، بيير إيمريك أوباميانج من الإقتراب مرة آخرى والعودة إلى صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيله هدف جديد في تلك الجولة.

وقد غاب النجم المصري محمد صلاح عن التسجيل مع فريقه ليفربول في تلك الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فريق ليستر سيتي العنيد والمميز دفاعيا امام الفرق الكبرى هذا الموسم.

وقد عاد النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو للتألق والتسجيل مع فريقه مانشستر سيتي ليرتقي إلى المركز الرابع وينفرد به برصيد 11 هدف ويترك المنافسة مشتعلة حتى المركز العاشر بنفس الرصيد.

ويتعادل كل من كالوم ويلسون وإيدين هازارد وأليكسندر ميتروفيتش وجلين موراي ورحيم ستيرلنج وريتشارلسون بنفس الرصيد وهو 10 أهداف في المراكز من الخامس إلى العاشر.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الرابعة والعشرين:

1- محمد صلاح (ليفربول) 16 هدف

2- بيير إيمريك أوباميانج (آرسنال) 15 هدف

3- هاري كين (توتنهام) 14 هدف

4- سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) 11 هدف

5- رحيم ستيرلنج (مانشستر سيتي) 10 هدف

6- كالوم ويلسون (بورنموث) 10 هدف

7- ريتشارلسون (إيفرتون) 10 هدف

8- جلين موراي (برايتون ألبيون) 10 أهداف

9- أليكسندر ميتروفيتش (فولهام) 10 أهداف

10- إيدين هازارد (تشيلسي) 10 أهداف