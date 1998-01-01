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شاومي تعلن عن ريدمي جو

الجمعة 01 فبراير 2019 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاومي تعلن عن ريدمي جو



وكالات

أعلنت شركة شاومي عن أول هاتف لها يعمل بنظام أندرويد جو المصمم خصيصاً للهواتف رخيصة الثمن ذات المواصفات المتدنية باسم شاومي جو، حيث يعمل هاتفها بإصدار 8.1 أوريو جو ويستهدف فئة المستخدمين قليلي التواصل واستخدام شبكة الانترنت حيث يحتفي الهاتف بتطبيقات خفيفة ومثبتة مسبقاً.

فيما أن مواصفات ريدمي جو لا تتعدى الاحتياجات الأساسية فهو يملك شاشة قياس 5 بوصة بدقة 720 بكسل بالإضافة لكاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل وكاميرا أمامية 5 ميجا بكسل، ويعمل بمعالج سنابدراجون 425 مع ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 8 جيجا بايت مع إمكانية تزويده بذاكرة خارجية أيضاً، فيما يملك الهاتف بطارية بسعة 3000 ملي أمبير وسعر الهاتف طبعاً يخضع لتسعيرة هذه الفئة الأٌقل من 100$ بسعر 91.5$.

وستقوم الشركة الصينية بإطلاق الهاتف في أقرب فرصة ممكنm في القارة الأوروبية لكن دون إعرابها عن أي مخطط لتوفيره في الولايات المتحدة أو تحديد المناطق الأخرى التي تستهدفها الشركة بريدمي جو.

#شاومي

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