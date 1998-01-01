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الصحف الإيطالية تبدأ التشكيك بمستوى رونالدو مع يوفنتوس

الجمعة 01 فبراير 2019 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحف الإيطالية تبدأ التشكيك بمستوى رونالدو مع يوفنتوس



وكالات

بدأت وسائل الإعلام الإيطالية التشكيك في مستوى كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس بعد أن كانت تتغنى به في الأشهر الأولى من الموسم، وذلك بسبب العقم التهديفي الذي يعاني منه المهاجم البرتغالي في الآونة الأخيرة.

وأحرز رونالدو 17 هدفاً فقط مع يوفنتوس خلال 29 مباراة خاضها في مختلف البطولات، ورغم أنه رقم جيد بالنسبة لمعظم مهاجمي العالم، إلا أنه سجل متواضع مقارنة بأرقامه في المواسم السابقة مع ريال مدريد.

ولم يسجل رونالدو سوى هدفين فقط منذ بداية عام 2019 خلال 5 مباريات، مما جعل البعض يبدأ بالحديث عن تراجع مستواه، ويشكك بقدرته على قيادة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا، لاسيما بعد خروج يوفنتوس من كأس إيطاليا بهزيمة قاسية من أتلانتا.

وعنونت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت في عددها الصادر اليوم “بشرياً جداً”، في إشارة إلى أن مستواه الحالي جيد بالنسبة لجميع لاعبي العالم، لكنه سيء بالنسبة لمستوى رونالدو الحقيقي وقيمته في الملعب، وهو ليس كافياً ليوفنتوس الذي انتدبه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

بينما نشرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت إحصائية سيئة لرونالدو في مباراة أتلانتا، والتي توضح أنه لم يكمل سوى 9 تمريرات صحيحة فقط طوال المباراة، كما أكدت انه لم يصنع سوى فرصة واحدة فقط سانحة للتسجيل.

جميع هذه الأرقام جعلت رونالدو تحت أنظار النقاد والمحللين، ووضعت يوفنتوس في موقف غامض بالنسبة لقدرته على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، لكن في إيطاليا، لا يريدون التعجل في إطلاق الأحكام على الدون سواء كانت إيجابية أو سلبية، لحين النظر لما سيقدمه أمام أتلتيكو مدريد و في الأدوار الإقصائية من البطولة.

#رونالدو #يوفنتوس

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