  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مقدسي يهدم بيده جزءا من منزله في جبل المكبر

الجمعة 01 فبراير 2019 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقدسي يهدم بيده جزءا من منزله في جبل المكبر



القدس المحتلة/سما/

هدم المواطن محمود عمر جعافرة، صباح الجمعة، أجزاء من منزله بيده، في قرية جبل المكبر جنوب مدينة القدس.

 
وأوضحت مصادر مقدسية أن المواطن جعافرة نفذ قرار سلطات الاحتلال "وزارة الداخلية والبلدية" بهدم نصف منزله بيده، حيث تنتهي المهلة في الرابع من الشهر الجاري.
وأوضح المواطن جعافرة لوكالة معا أن سلطات الاحتلال والمحاكم أصرت على قرار هدم نصف المنزل رغم محاولته لتجميد القرار، خاصة وأن المنطقة يوجد فيها مخططات لترخيص المباني والمنشآت القائمة عليها.
 
وأضاف جعافرة أن مساحة منزله الإجمالية تبلغ حوالي 200 متر مربع، وسيقوم بهدم نصف المساحة والتي تم اضافتها للبناء عام 2016، لافتا أن 13 فردا يعيشون في المنزل.
 

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت" تكشف سر توقيت وصول وفد المخابرات المصرية لغزة

القسام تعلن عن بدء استقبال الدعم المالي الـ"بيتكوين" وتنشر الطريقة

فيديو: الاحمد يدعو لاعلان غزة اقليم متمرد

نحر طفل أمام أعين والدته يهز السعودية

الوفد الأمني المصري يصل غزة

أسعار المحروقات لشهر شباط /فبراير

"الإندبندنت": لماذا اهتم العالم بخاشقجي وتجاهل مرتجى؟

الأخبار الرئيسية

هنية - ارشيف

هنية يحذّر: ما يجري في غزة يؤثر على المشهد الفلسطيني والمنطقة بأسرها

قرية المغير

إصابة 7 مواطنين بالرصاص الحي بمواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

صحيفة: الوسطاء حصلوا على موافقة من تل ابيب لتجاوز دور السلطة في غزة

هنية مع وفد المخابرات المصرية

تدخل مصري جديد لاحتواء التوتر في غزة واستكمال تنفيذ تفاهمات الهدوء بعد فتح المعبر

حدود غزة -ارشيفية

استعدادات للمشاركة في جمعة "أسرانا ليسوا وحدهم"وخشية اسرائيلية من التصعيد