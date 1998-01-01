مقدسي يهدم بيده جزءا من منزله في جبل المكبر

القدس المحتلة/سما/

هدم المواطن محمود عمر جعافرة، صباح الجمعة، أجزاء من منزله بيده، في قرية جبل المكبر جنوب مدينة القدس.

وأوضحت مصادر مقدسية أن المواطن جعافرة نفذ قرار سلطات الاحتلال "وزارة الداخلية والبلدية" بهدم نصف منزله بيده، حيث تنتهي المهلة في الرابع من الشهر الجاري.

وأوضح المواطن جعافرة لوكالة معا أن سلطات الاحتلال والمحاكم أصرت على قرار هدم نصف المنزل رغم محاولته لتجميد القرار، خاصة وأن المنطقة يوجد فيها مخططات لترخيص المباني والمنشآت القائمة عليها.

وأضاف جعافرة أن مساحة منزله الإجمالية تبلغ حوالي 200 متر مربع، وسيقوم بهدم نصف المساحة والتي تم اضافتها للبناء عام 2016، لافتا أن 13 فردا يعيشون في المنزل.