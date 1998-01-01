سواريز يريد الاستعانة بنيمار للفوز على ليون

وكالات

أكد لويس سواريز مهاجم برشلونة على أنه سوف يتم الاستعانة بزميله السابق نيمار مهاجم باريس سان جيرمان للحصول على معلومات عن ليون خصم الفريق القادم في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيخوض برشلونة لقاء الذهاب ضد ليون خارج قواعده في 19 من شهر فبراير الجاري، بينما سيقام لقاء العودة على ملعب الكامب نو في 13 من شهر مارس القادم، ويسعى الفريق للفوز باللقب هذا الموسم بعد أن احتكره غريمه التقليدي ريال مدريد في المواسم الثلاث الماضية.

وقال سواريز في مقابلة نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو “نعم، سوف نتحدث مع نيمار ليخبرنا عن نقاط ضعف ليون، لكن لديهم أيضاً نقاط قوة ويجب أخذها بعين الاعتبار”.

وبخصوص إصابة نيمار التي ستمتد لـ10 أسابيع، قال المهاجم الأوروجوياني “أقدم له الدعم، لقد جاءت الإصابة على مستوى كبير، لقد اعتاد على ذلك”.

وبشأن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي “إنه في باريس، ويبدو أن سعيد، من هنا وحتى الصيف سوف يقرر، سيكون قراره هو وباريس إذا سمح له الأخير بالرحيل، إذا عاد إلى برشلونة، فمن المؤكد أنني سأكون سعيداً، لأنني أريد أن اكون محاط بأفضل اللاعبين، دعونا نرى ما سيحدث حتى ذلك الوقت”.