سولاري: أشعر بالأسف للذين اكتشفوا بنزيما قبل اسبوع !

وكالات

واصل سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد بالثناء على مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي يمر بفترة رائعة خلال الأسابيع الماضية وتقمص شخصية البطولة في الفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

وسخر سولاري من الانتقادات التي كان يتعرض لها كريم بنزيما طوال الأشهر الماضية بسبب انخفاض معدله التهديفي، مشيراً إلى أن منتقديه انتظروا حتى يسجل في المباريات الأخيرة لكي يفهموا مدى براعته.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب نهاية مباراة جيرونا يوم أمس “أشعر بالأسف لهؤلاء الذين اكتشفوا بنزيما في الأسبوع الماضي، ما زالوا في الوقت المناسب ويمكنهم التمتع به، إنه الآن لاعب عظيم”.

وبخصوص انتفاضة ريال مدريد مؤخراً، قال المدرب الأرجنتيني “ريال مدريد لا يعود لأنه دائماً موجوداً على مر التاريخ، هؤلاء اللاعبين هم أبطال عظماء، ومحاربون قدموا البهجة للجماهير”.

وتطرق سولاري للحديث عن مباراة جيرونا التي انتصر بها ريال مدريد بثلاثة اهداف مقابل هدف، وأردف قائلاً “حققنا فوزاً أمام فريق جيد جداً، ولديه نظام مختلف باللعب، كان علينا أن نكون بصورة ممتازة وبتركيز عالي، إنها الطريقة المثالية للتعامل مع مثل هذه الفرق”.