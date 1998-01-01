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حماس :نتنياهو يعرف جيدًا الثمن الذي يُمكن أن يدفعه إذا استمر بخرق وتجاوز التفاهمات

الجمعة 01 فبراير 2019 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس :نتنياهو يعرف جيدًا الثمن الذي يُمكن أن يدفعه إذا استمر بخرق وتجاوز التفاهمات



غزة / سما/

أكد القيادي في حركة "حماس" عصام الدعليس اليوم الجمعة، أن أقصر الطرق للهدوء هو رفع الحصار عن قطاع غزة والالتزام التام بالتفاهمات الأخيرة.

وقال الدعليس في تصريحات له إن: "أقطر للهدوء هو رفع الحصار الكامل عن شعبٍ محاصر منذ 12 عامًا والالتزام التام بالتفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة ومصر" موضحا أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "يعرف جيدًا الثمن الذي يُمكن أن يدفعه إذا استمر بخرق وتجاوز التفاهمات".

تأتي هذه التصريحات في ظل اجتماعات ثلاثية تعقدها حركة حماس في قطاع غزة مع المبعوث الأممي الخاص نيكولاي ملادينوف والوفد الأمني المصري.

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