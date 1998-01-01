إصابة 7 مواطنين بالرصاص الحي بمواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

رام الله /سما/

أصيب بعد صلاة الجمعة 7 شبان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي بقرية المغير شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية ان مواجهات عنيفة اندلعت في قرية المغير بعد مظاهرة رافضة لاستمرار الاحتلال بمصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي والمعدني، والقنابل الغازية بكثافة.

وأصيب خلال المواجهات 7 شبان بالرصاص الحي في القدم، فيما أصيب عدد آخر بالاختناق بسبب كثافة الغاز السام.

وأدى أهالي القرية صلاة الجمعة فوق الأراضي المهددة بالمصادرة، وأشعلوا الإطارات المطاطية، فيما رشق عشرات الشبان قوات الاحتلال المتمركزة في المكان بالحجارة.

واستشهد الأسبوع الماضي الشاب حمدي النعسان وجرح العشرات عقب هجوم مسلح للمستوطنين على قرية المغير.