  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة 7 مواطنين بالرصاص الحي بمواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

الجمعة 01 فبراير 2019 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 7 مواطنين بالرصاص الحي بمواجهات مع الاحتلال في قرية المغير



رام الله /سما/

أصيب بعد صلاة الجمعة  7 شبان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي بقرية المغير شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية ان مواجهات عنيفة اندلعت في قرية المغير بعد مظاهرة رافضة لاستمرار الاحتلال بمصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي والمعدني، والقنابل الغازية بكثافة.

وأصيب خلال المواجهات 7 شبان بالرصاص الحي في القدم، فيما أصيب عدد آخر بالاختناق بسبب كثافة الغاز السام.

وأدى أهالي القرية صلاة الجمعة فوق الأراضي المهددة بالمصادرة، وأشعلوا الإطارات المطاطية، فيما رشق عشرات الشبان قوات الاحتلال المتمركزة في المكان بالحجارة.

واستشهد الأسبوع الماضي الشاب حمدي النعسان وجرح العشرات عقب هجوم مسلح للمستوطنين على قرية المغير.

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت" تكشف سر توقيت وصول وفد المخابرات المصرية لغزة

القسام تعلن عن بدء استقبال الدعم المالي الـ"بيتكوين" وتنشر الطريقة

فيديو: الاحمد يدعو لاعلان غزة اقليم متمرد

نحر طفل أمام أعين والدته يهز السعودية

الوفد الأمني المصري يصل غزة

أسعار المحروقات لشهر شباط /فبراير

"الإندبندنت": لماذا اهتم العالم بخاشقجي وتجاهل مرتجى؟

الأخبار الرئيسية

هنية - ارشيف

هنية يحذّر: ما يجري في غزة يؤثر على المشهد الفلسطيني والمنطقة بأسرها

صحيفة: الوسطاء حصلوا على موافقة من تل ابيب لتجاوز دور السلطة في غزة

هنية مع وفد المخابرات المصرية

تدخل مصري جديد لاحتواء التوتر في غزة واستكمال تنفيذ تفاهمات الهدوء بعد فتح المعبر

حدود غزة -ارشيفية

استعدادات للمشاركة في جمعة "أسرانا ليسوا وحدهم"وخشية اسرائيلية من التصعيد

القسام - حماس

القسام تعلن عن بدء استقبال الدعم المالي الـ"بيتكوين" وتنشر الطريقة