هنية يحذّر: ما يجري في غزة يؤثر على المشهد الفلسطيني والمنطقة بأسرها

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية يوم الجمعة، أن ما يجري في قطاع غزة يؤثر على المشهد الفلسطيني والمنطقة.

وقال هنية في كلمة مقتضبة خلال افتتاح مسجد بغزة إن "قضية فلسطين قضية مركزية وغزة بصمودها وتضحياتها هي منطقة اجتذاب سياسي واهتمام، وما يجري في غزة يؤثر على كل المشهد الفلسطيني العام والمنطقة".

وذكر أن لقاءً ثلاثيًا جرى صباح اليوم بغزة بين قيادة حماس مع المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف ووفد المخابرات المصرية، واصفًا اللقاء بـ "غير مسبوق من قبل مع قيادة الحركة" موضحا أن هذه اللقاءات ستتواصل بعد قليل (بعد الظهر).

وقال أن اللقاء يؤشر لأمرين: الأول يتعلق بالمشروع الوطني والقضية الفلسطينية في بعدها السياسي والأوضاع المتعلقة بغزة ومسيرات العودة وكسر الحصار مشددا على أن المشهد الوطني العام في غزة والضفة والقدس وما أبعد من ذلك، هو في مفترق طرق ومرحلة حساسة يحيط بها الكثير من التحديات؛ "ولكنه يحمل الكثير من الفرص والآفاق". وتابع " الامر الثاني يتعلق بالاهتمام والمتابعة من العناصر الثلاث التي تتحرك خلال الفترة الماضية بخصوص غزة (الأمم المتحدة ومصر وقطر) إلى جانب عديد من الدول الأوربية".

ووصل صباح اليوم منسق ملادينوف، إلى قطاع غزة، فيما وصل مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية أحمد عبد الخالق أمس الخميس.