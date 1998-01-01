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وزير الصحة الألماني: سنتغلب على السرطان في المستقبل المنظور

الجمعة 01 فبراير 2019 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة الألماني: سنتغلب على السرطان في المستقبل المنظور



برلين/ وكالات/

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان ،عن اعتقاده بإمكانية التغلب على مرض السرطان في المستقبل المنظور.

وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي:" هناك فرص جيدة للتغلب على مرض السرطان في غضون 10 إلى 20 عاما".

وأوضح شبان أن التقدم الطبي هائل والبحث العلمي واعد " ومعرفتنا زادت بشكل ملحوظ، وهناك تقدم في اكتشاف السرطان وفي الوقاية منه".

تجدر الإشارة إلى أن السرطان هو ثاني أكبر سبب للوفاة في ألمانيا بعد أمراض القلب والدورة الدموية. وحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء، فإن نحو 25% من حالات الوفاة في ألمانيا في عام 2015 كانت بسبب أمراض السرطان.

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