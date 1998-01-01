  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين في قرية المغير

الجمعة 01 فبراير 2019 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أصيب عشرات المواطنين، بالاختناق والرصاص الحي، خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير قضاء رام الله، عقب صلاة الجمعة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين الذين أدوا صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالمصادرة، حيث أمطروهم بقنابل الغاز السام والمسيل للدموع، فيما أصيب 4 شبان بالرصاص الحي في القدم.

وأشارت المصادر، الى أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء ذلك.

وكان مواطنون دعوا لمسيرة وإقامة صلاة الجمعة فوق أراضيهم في المغير، المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان.

#مواجهات

الأكثر قراءة اليوم

هكذا تصرفت فتاة من غزة بعد كشفها اتصالًا من مخابرات الاحتلال

"يديعوت" تكشف سر توقيت وصول وفد المخابرات المصرية لغزة

القسام تعلن عن بدء استقبال الدعم المالي الـ"بيتكوين" وتنشر الطريقة

فيديو: الاحمد يدعو لاعلان غزة اقليم متمرد

نحر طفل أمام أعين والدته يهز السعودية

الوفد الأمني المصري يصل غزة

صور: استنفار واستعراض عسكري لكتائب المقاومة على حدود غزة

الأخبار الرئيسية

ميلادينوف وهنية

ميلادينوف يصل غزة ويعقد اجتماعا مع قادة حماس ووفد المخابرات المصرية

صحيفة: الوسطاء حصلوا على موافقة من تل ابيب لتجاوز دور السلطة في غزة

هنية مع وفد المخابرات المصرية

تدخل مصري جديد لاحتواء التوتر في غزة واستكمال تنفيذ تفاهمات الهدوء بعد فتح المعبر

حدود غزة -ارشيفية

استعدادات للمشاركة في جمعة "أسرانا ليسوا وحدهم"وخشية اسرائيلية من التصعيد

غزة -ارشيفية

​الأمم المتحدة : غزة تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة