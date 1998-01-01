عريقات: وقف عمل البعثة الدولية في الخليل المسمار الأخير في نعش جميع الاتفاقات

رام الله /سما/



نظمت وزارة الإعلام اليوم الخميس في مقر منظمة التحرير الفلسطينية ضمن برنامج "واجه الصحافة" مؤتمراً صحفيا حول "قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف عمل بعثة التواجد الدولي في الخليل"، بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، والناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية وكيل وزراة الإعلام يوسف المحمود.



وصرح د. صائب عريقات أن قرار إخراج هذه البعثة الدولية التي ترمز لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني هو تمهيد لاستباحة الدم الفلسطيني ويعطي الضوء الأخضر للمستوطنين لارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني دون شاهد، وأردف قائلاً: " هذا القرار هو بمثابة المسمار الأخير في نعش جميع الاتفاقات"، مضيفا أن مخطط الولايات المتحدة الامريكية هو قلب مبادرة السلام العربية. وأكد على انه لا يحق لاي طرف الغاء اتفاق تواجد هذه البعثة الدولية في الخليل من جانب واحد، وان هدف هذه البعثة هو مراقبة وتقديم التقارير حول الانتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين في المدينة والتي بلغت 40 الف جريمة منذ عام 1994 وحتى اليوم وبالرغم من وجود هذه البعثة.



وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة أن العنوان هو الشعب الفلسطيني، ورام الله وليست واشنطن ولا "تل أبيب"، والرئيس محمود عباس - ليس بشخصه- بل بما يمثله، مشدداً أن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح الحلول لكل قضايا المنطقة، ودون ذلك لا سلام ولا أمن، مشددا على عدم نجاح صفقة القرن وإجراءات إسرائيل ولا من يتساوق مع بعض المؤامرات الإقليمية.



واستنكر الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية وكيل وزراة الإعلام يوسف المحمود هذا القرار، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل إبقاء عمل بعثة التواجد الدولي في الخليل.



وعلى صعيد آخر، صرح د. عريقات أن الرئيس محمود عباس كلف د. حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، للتشاور مع جميع الاطراف لإجراء انتخابات عامة في دولة فلسطين تشمل الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة، وشكر عريقات رئيس الوزراء د.رامي الحمدالله وحكومته على ما بذلته من جهود لانهاء الانقسام وتطوير عمل مؤسسات الدولة، وشدد على ان الحكومة القادمة هي حكومة فصائلية وطنية، فيما توجه الناطق باسم الحكومة وكيل وزارة الاعلام بالشكر الى السيد الرئيس على ثقته في حكومة الوفاق الوطني، وأثنى على ما بذلته هذه الحكومة من جهود كبيرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتطوير عمل المؤسسات الفلسطينية.