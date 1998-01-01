450 حالة انفلونزا الخنازير في الضفة خلال الأشهر القليلة الماضية

رام الله / سما /

كشف مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور ياسر بوزية، عن تسجيل 450 حالة إصابة في انفلونزا الخنازير خلال الأشهر الماضية في المحافظات الشمالية (جميع محافظات الضفة)، توفي منها 18 حالة، فيما باقي الحالات عولجت وتماثلت للشفاء.

واضاف بوزية في حديث لـ"القدس": "ان انفلونزا الخنازير أصبحت ضمن الفيروسات المسجلة في فلسطين باسم H1N1 وتسجل بشكل سنوي، وقد تم رصد العديد من الحالات في السنوات السابقة، وأصبح هذا الفيروس ضمن الفيروسات الموسمية التي تنتشر في فصل الشتاء، كما أن هذا الفيروس منتشر في جميع دول العالم وبالأخص في الشرق الأوسط، ونحن في وزارة الصحة نقوم بالرصد الوبائي للعديد من الأمراض المعدية.

وقال بوزية إن انفلونزا H1N1 وهي ما تعرف بانفلونزا الخنازير موسمية ولها أعراض مشابهة بالأنفلونزا العادية والشخص السليم عادةً ما يصاب ويتم شفاؤه ولا داعي للقلق.

وتابع: منذ بداية شهر ايلول العام الماضي ولغاية الآن ونحن نقوم بعملية الرصد الوبائي لمرضى الانفلونزا في كافة مستشفيات المحافظات الشمالية والجنوبية سواء كانت مستشفيات خاصة أو حكومية والتي تقوم بإرسال العينات الى مختبر الصحة المركزي، حيث يتوفر لدينا الكفاءات والقدرات البشرية لعمل هذه الفحوصات وإنجاز الفحص خلال 24 ساعة وهناك متابعة حثيثة من أعلى رأس الهرم في وزارة الصحة من قبل الدكتور جواد عواد والدكتور أسعد الرملاوي وكيل الوزارة.

وقال بوزية منذ خمس شهور وحتى اليوم: تم رصد حوالي 450 حالة مصابة بانفلونزا H1N1 وبعد فحص العينات التي وصلت الى مختبر الصحة المركزي وأغلبية الحالات تماثلت للشفاء، ونحن الى جانب عملية الفحوصات المخبرية التي نقوم بها في كل المناطق، قمنا بتوفير العلاج اللازم وصرف الادوية مجاناً سواء في المستشفيات الخاصة أو الحكومية من وزارة الصحة وهذا ضمن قانون الصحة العامة، والعلاج قمنا بتوفيره منذ بداية فصل الشتاء، والطاقم الطبي الموجود في مستشفياتنا على علم كامل في كيفية التشخيص والحالات والأعراض التي تستدعي القيام بفحوصات بأخذ عينات وذلك حسب توصيات منظمة الصحة العالمية .

وأشار بوزية إلى أن الأشخاص الذين يكون لديهم أمراض قد تؤدي إلى ضعف مناعة الجسم هم الأكثر عرضة ليس فقط لأنفلونزا H1N1 إنما للأنفلونزا العادية الموسمية، وأن الحالات التي تم تسجيلها هي في المحافظات الشمالية.

وأوضح: نركز على عوامل الوقاية، ونقوم بشراء المطاعيم الخاصة بشكل سنوي، لأن الفيروس يأتي كل سنة بجينات وأنماط جديدة وتقوم منظمة الصحة العالمية بجمع عينات من كافة المختبرات ونحن نعتبر من أحد المختبرات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية بفحوصات الفيروسات ونقوم بإرسال العينات لبيان النمط الجيني للفيروس وهذا النمط الجيني يدخل في تطوير المطعوم للسنة القادمة، ونقوم بشراء المطعوم قبل فصل الشتاء وإعطائه للأشخاص الأكثر عرضة أو الذين لديهم أمراض تضعف مناعتهم.

وقال انه تم تسجيل بعض حالات الوفاة وأكثرها لكبار السن أو من لديهم أمراض مزمنة أدت الى نقص المناعة، وقد بلغ عدد الوفيات 18 حالة في فلسطين منذ بداية فصل الشتاء.

وأكد بوزية على انه لا داعي الان الى عزل المرضى، فعند الحديث عن حالات عزل نتحدث عن أوبئة وفيروسات خطيرة وغير معلومة كافة المعلومات عن كيفية الانتقال ولكن عند الحديث عن فيروس H1N1 فقد أصبحت كافة المعلومات عن هذا الفيروس متوفرة حول الوقاية منه والعلاج، وليس من ضمن توصيات منظمة الصحة العالمية العمل الى عزل المرضى المصابين بالفيروس.

واوضح الدكتور ياسر بوزية أن أعراض انفلونزا الخنازير كما هي الانفلونزا العادية من ارتفاع درجات الحرارة الى سيلان الأنف وسعال وعادةً ما تزول الأعراض خلال 48 ساعة باستخدام خافض الحرارة ومضادات السعال واللجوء الى شرب السوائل والحمضيات منها، أما اذا استمرت الأعراض أكثر من ذلك وتفاقمت الأعراض كضيق في التنفس أو ألم في الصدر فيتوجب على المريض التوجه الى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة لإعطائه العلاجات وإذا تم الشك فإنهم يأخذون مسحه من الأنف والبدء بإعطائه علاج.

وأكد بوزية أن جميع التطعيمات والفحوصات لانفلونزا الخنازير مجانية، وأن مختبر الصحة المركزي الوحيد القادر على القيام بهذه الفحوصات الذين يعملون منذ بداية الموسم خلال ساعات طويلة والمتابعة وجميع هذه الخدمات هي ضمن توصيات الصحة العالمية.

وحذر بوزية من الاشاعات والتضخيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "أتمنى على كافة المواطنين عدم السماع من أي جهة غير موثوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الا من خلال مصادر طبية موثوقة ولا داعي للقلق والخوف من هذا النوع من الانلفونزا، حيث أن وزارة الصحة على استعداد كامل في التعامل مع الانفلونزا من كوادر ومتابعة".