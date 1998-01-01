ابو هولي: الرئيس سيبقى صمام الامان للمشروع الوطني

غزة / سما /

اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد ابو هولي ان الرئيس محمود عباس سيبقى صمام الامان للمشروع الوطني الفلسطيني وصخرة صلبة أمام كل المؤامرات التي تُحاك ضد شعبنا وحقوقه المشروعة في العودة والحرية والاستقلال لافتا الى اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات على سلم اولياته واهتماماته.

وشدد د.ابو هولي خلال لقائه في مكتبه بمقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة وفدا من جبهة النضال الشعبي ضم عضو مكتبها السياسي وسكرتيرها في قطاع غزة محمود الزق وعضو المكتب السياسي عبد العزيز قديح وعضو اللجنة المركزية عاطف السويركي على ان الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني ستبقى السلاح الاقوى بيد شعبنا الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن وحماية الحقوق الفلسطينية وفي المقدمة منها قضية اللاجئين الفلسطينيين.

واضاف د.ابو هولي ان قضية اللاجئين تتعرض لمخططات التصفية من قبل الادارة الامركية والحكومة الاسرائيلية من خلال انهاء عمل الأونروا عبر تجفيف مواردها او من خلال تغيير التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لافتا الى ان موقف القيادة الفلسطينية الثابت والمبدئي الرافض لصفقة القرن قطع الطريق امام تمريرها.