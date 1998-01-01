بدء تصنيع أول مفاصل بالعالم للعرب بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي

دبي / وكالات/

بدأ في دبي بالإمارات تصنيع مفاصل للركبة بتقنية الطباعة ثلاثية الابعاد، وهي أول مفاصل في العالم يتم تصنيعها بمقاييس تناسب العرب والآسيويين.

وقال الدكتور محمد الرضا ،مدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي بهيئة الصحة بدبي، إنه تم افتتاح مركز لتقويم المفاصل في مستشفى الزهراء بدبي، وهو أول مركز مبتكر يستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوت في تغيير مفصل الركبة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويهدف المركز إلى تقديم أحدث التقنيات في مجال تقويم المفاصل، بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي وأجهزة الروبوت الجراحي لعلاج حالات مرضى الخشونة المتقدمة في المفاصل. ولفت إلى أن صناعة المفاصل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تعد الأحدث عالمياً في القطاع الطبي، حيث تحول الأمر من صناعات لأطراف خارجية، إلى دخول التكنولوجيا إلى جسم الإنسان نفسه، الأمر الذي يعد نقلة نوعية في الخدمات الصحية في دبي ودولة الإمارات.

وقال الدكتور سميح الطرابيشي، استشاري جراحة العظام ورئيس المركز، إن المركز هو الوحيد في العالم الذي يصنع مفاصل صناعية تناسب مقاييس العرب والآسيويين. وأوضح أن كافة الأبحاث والدراسات العالمية التي أجريت لصناعة مفاصل الركبة، لم تراع مقاييس العرب ومنطقة الشرق الأوسط، وآسيا من حيث الطبيعة الجسدية، ما دفعه لتطوير مفاصل تتناسب والسمات الجسدية للمريض العربي. وأوضح الطرابيشي أن التقنية الجديدة توفر أعلى درجات الدقة في جراحات

المفاصل، وتختصر الوقت والجهد أثناء العمليات، لتعطي نتائج علاجية تعد الأفضل مقارنة بالطرق العلاجية الاعتيادية. وقال الدكتور مهيمن عبد الغني، الرئيس التنفيذي لمستشفى الزهراء بدبي: تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تفيد في إنتاج مفصل يناسب مقاييس كل مريض، لتفادي المشاكل الناجمة عن زرع المفاصل بالطريقة التقليدية غير المصنعة خصيصا لكل مريض على حدة. وأشار إلى أن أحد أهم أهداف المركز هو تدريب الكوادر الطبية والتمريضية والفنية وتخريجها، مما يضمن لدبي الاستدامة في مواكبة التطور المستمر في تقنيات جراحات العظام و المفاصل.