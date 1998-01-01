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الشرطة تقبض على شخص بحوزته قطع يشتبه أنها أثرية في نابلس

الجمعة 01 فبراير 2019 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

قبضت الشرطة اليوم الجمعة، على مشتبه به بحوزته عدة قطع يشتبه أنها أثرية تعود لحقب تاريخية مختلفة في نابلس.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد توفر معلومات للشرطة عن دخول أحد الاشخاص لمدينة نابلس وبحوزته قطع أثرية، على الفور قامت شرطة السياحة بمساندة من دوريات مركز شرطة المدينة بإلقاء القبض عليه وبحوزته تمثال وخاتم و6 قطع عملة أثرية .

وأضاف البيان، أن الشرطة قامت باستدعاء دائرة الأثار لمعاينة المواد المضبوطة وقد أفادت الدائرة في تقريرها أن جميع القطع هي قطع أثرية تعود لحقب تاريخية مختلفة.

وأكد البيان، توقيف المشتبه به والتحفظ على المضبوطات التي ضبطت بحوزته لحين عرضه على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولاً.

#الشرطة

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