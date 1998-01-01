ماندلبليت يبلغ محامي نتنياهو بنيته تقديم لائحة اتهام ضده قبل الانتخابات

القدس المحتلة / سما /

ابلغ المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت صباح اليوم وكلاء دفاع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بانه لا مانع لنشر قراره بشان تقديم لائحة اتهام ضد موكلهم قبل الانتخابات.

وأشارت التقارير إى أن مندلبليت أنهى المداولات مع الطاقم الموسع في ملفات نتنياهو الثلاثة (ملف 1000 و2000 و4000)، ومن المتوقع أن يُصدر مندلبليت خلال الشهر المقبل قراره بشأن تقديم نتنياهو للمحاكمة من عدمه.

وجاء في رد مندلبليت على طلب طاقم الدفاع عن نتنياهو، أن "تأخير مجريات العمل القضائي الذي تم تحديده سلفًا، والمتعلقة بملفات رئيس الحكومة، يمكن أن يشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة أمام القانون" وأشار إلى أن أي تأجيل بهذا الصدد يعتبر "تجاوزًا لقرارات سابقة للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية"، وتابع كما أن "التأجيل لا يتطابق حتى مع حق الجمهور في المعرفة".

وأوضح مندلبليت أنه لن يعلن عن قراره حول هذا الشأن خلال الأسبوعين المقبلين، وأن رده على محامي نتنياهو جاء حتى يمكنهم من الاستعداد ويتيح لهم حساب خطواتهم المستقبلية، فيما أشار إلى التماس محتمل من طاقم الدفاع عن نتنياهو للمحكمة العليا ضد نية نشر القرار خلال الشهر المقبل.

واصدر نتانياهو الليلة الماضية بيانا يتهم المستشار القانوني للحكومة بالرضوخ لضغوط اليسار ووسائل الإعلام. وبدوره قال عضو الكنيست الليكودي ميكي زوهار تانه يخشى من رضوخ ماندلبليت لضغوط وسائل الاعلام والسيسار مما سيقضي الى الاطاحة برئيس الوزراء بشكل غير ديمقراطي واضاف ان ضغوط اليسار على ماندلبليت عنيفة وتنطوي على البلطجية .