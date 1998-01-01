رسميا: وقف مساعدات USAID للضفة وغزة ووقف المساعدات للاجهزة الامنية

رام الله / سما /

أعلن مسؤول أمريكي اليوم الجمعة، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أوقفت جميع المساعدات المقدمة لقطاع غزة والضفة الغربية، كما نشرت "رويترز".

هذا وستُغلق اعتبارا من 1 شباط كافة مكاتب ومؤسسات ومشاريع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية التي تعمل منذ عام 1967، وسيتم ترحيل مئات العاملين والموظفين.

كما توقفت المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن الفلسطينية اليوم الجمعة وذلك بناء على طلب فلسطيني لتجنب التعرض لدعاوى قضائية بدعم الإرهاب، وفقا لما كان اعلنه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الأربعاء.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت إنهاء التمويل آخر كانون الثاني/يناير خشية تعرضها لدعاوى قضائية بموجب قانون أميركي جديد لمكافحة الارهاب يعرف اختصاراً باسم "أتكا" سيدخل حيز التنفيذ في الأول من شباط/فبراير.