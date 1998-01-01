استطلاع: الليكود سيفوز في الانتخابات الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي أن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسرائيلي سوف يفوز بـ 28 مقعدًا في انتخابات الكنيست (البرلمان) القادمة المقرر إجراؤها في 9 نيسان/أبريل ، وبالتالي الاحتفاظ بالسلطة.

وجاء حزب "حوسين ليسرائيل" أي "مناعة لإسرائيل" الجديد الذي شكله رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني جانتس في المرتبة الثانية بـ 19 مقعدًا، حسبما ذكرت اليوم الجمعة صحيفة "جيروزاليم بوست".

وحصل حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل)، الذي يتزعمه عضو الكنيست يائير لابيد على 9 مقاعد، أي أقل من عدد المقاعد التي يشغلها حاليا في الكنيست .

وبحسب الاستطلاع ،سوف يجتاز حزب "زيهوت يهوديت (هوية يهودية)، بزعامة موشيه فيجلين الحاجز المؤهل لدخول الكنيست، وهي المرة الأولى منذ إجراء استطلاع يتعلق بالانتخابات هذا العام، مما يشير إلى نجاح الحزب.

وشغل فيجلين مقعدا في الكنيست عن حزب الليكود في الفترة بين 2013 و 2015 قبل تشكيل حزبه الخاص بناءً على فلسفة أكثر تحررية.

وسوف يحصل حزب العمل، بقيادة عضو الكنيست افي جباي على خمسة مقاعد، وهو أقل عدد من المقاعد يحصل عليه الحزب الذي حكم اسرائيل لسنوات طويلة في السابق.

وطبقا للاستطلاع، فإن حزب "هاتنوا" بزعامة عضو الكنيست تسيبي ليفني، التي كانت في السابق زعيمة المعارضة، لن يجتاز الحاجز المؤهل لدخول الكنيست.