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مقتل شابة جنوب الخليل والشرطة توقف مشتبها بارتكابه الجريمة

الجمعة 01 فبراير 2019 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شابة جنوب الخليل والشرطة توقف مشتبها بارتكابه الجريمة



رام الله / سما /

اعلنت الشرطة الفلسطينية ان مواطنة (21 عاما) قتلت في يطا جنوب الخليل طعنا بآداة حادة في الظهر.
وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا صباح الجمعة مفاده العثور على جثة فتاة بمنطقة زيف في مدينة يطا جنوب الخليل، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة والنيابة العامة للمكان للوقوف على ملابسات الحادث. 
وأضاف ارزيقات أن الجثة كانت تظهر عليها آثار طعنات بآداة حادة في الظهر والعنق وملقاة على الارض. 
واكد ارزيقات مباشرة التحقيق من قبل الشرطة والنيابة في الجريمة للوقوف على أسبابها وتم توقيف شخص مشتبه بارتكابها وضبطت بحوزته اداة يشتبه انها اداة الجريمة، وقررت النيابة التحفظ على الجثمان واحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح.
 

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