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الرئيس يستقبل وفدا اقتصاديا إسرائيليا وهذا ما جرى خلال اللقاء

الجمعة 01 فبراير 2019 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل وفدا اقتصاديا إسرائيليا وهذا ما جرى خلال اللقاء



رام الله / سما /

 استقبل الرئيس  محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء  الخميس، وفداً اقتصادياً إسرائيليا ضم ثلاثين اقتصاديا من مؤسسة "كسر الجمود الاسرائيلية" برئاسة رجل الاعمال شموئيل ميتار.

وأكد الرئيس، موقف القيادة الفلسطينية الثابت بالعمل من أجل تحقيق حل الدولتين، لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

بدوره أشار رئيس الوفد، إلى أن الشعب الاسرائيلي بأغلبيته يدعم حل الدولتين، ويتمنى تحقيق السلام، وأن مؤسسة "كسر الجمود" كتجمع للاقتصاديين تعمل وتدعم حل الدولتين، والذي يمثل الحل الوحيد للطرفين.

يذكر أن مؤسسة "كسر الجمود" تعمل على تعزيز فرص تحقيق اتفاق سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين على أساس حل الدولتين، وتؤكد وجود شريك فلسطيني لإتمام حل الدولتين.

وحضر اللقاء: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي محمد المدني.

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