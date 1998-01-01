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استعدادات للمشاركة في جمعة "أسرانا ليسوا وحدهم"وخشية اسرائيلية من التصعيد

الجمعة 01 فبراير 2019 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استعدادات للمشاركة في جمعة "أسرانا ليسوا وحدهم"وخشية اسرائيلية من التصعيد



غزة / سما /

يستعد أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "أسرانا ليسوا وحدهم" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "أسرانا ليسوا وحدهم" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة.

وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عاماً.

من جانبها ذكرت مصادر عبرية ان جيش الاحتلال يواصل تعزيزاته على الحدود مع قطاع غزة استعدادا للمسيرات، مضيفة ان لدى الجيش تقديرات بتصاعد حدة المسيرات.

وحذر جيش الاحتلال من ان اي مساس بقواته على الحدود سيواجه برد قوي.

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