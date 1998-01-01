"يديعوت" تكشف سر توقيت وصول وفد المخابرات المصرية لغزة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر عبرية إن الوفد الأمني المصري الذي وصل إلى قطاع غزة اليوم الخميس جاء لتحقيق عدة أهداف.

ووفقا لصحيفة يديعوت العبرية فان وصول الوفد يهدف إلى إجراء مناقشات مع قيادة حركة حماس حول استمرار تفاهمات التهدئة مع "إسرائيل".

ونوهت إلى أن الوفد وصل اليوم الخميس قبل بدء المظاهرات الأسبوعية عند السياج غداً الجمعة، بعد تخوفات من أن تخلي حماس التزماتها بكبح المظاهرات والمواجهات عند الحدود بعد تغيير الخطوط العريضة في المنحة القطرية، حسب زعمها.

وقالت : "يبدو أن توقيت وصول الوفد يهدف إلى إبقاء المظاهرات عند حدود قطاع غزة مقيدة".

يشار الى ان الوفد الامني المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق وصل مساء اليوم الخميس إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز".