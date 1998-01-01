القسام تعلن عن بدء استقبال الدعم المالي الـ"بيتكوين" وتنشر الطريقة

غزة / سما /

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، مساء اليوم الخميس، عن استقبال الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية بعملة الـ "بيتكوين".

وقال الناطق العسكري أبو عبيدة، إن كتائب الشهيد عز الدين القسام تعلن عن بدء استقبال دعمكم المالي للمقاومة بعملة الـ "بيتكوين" عبر عنوان المحفظة الرسمي والوحيد المنشور على موقع القسام

ونشرت الكتائب عنوان المحفظة الرسمي والوحيد "3PajPWymUexhewHPczmLQ8CMYatKAGNj3y"، عبر الموقع الالكترونيلكتائب القسام.

و كشف تقرير لموقع "واينت" الإسرائيلي عن قلق إسرائيلي جرّاء تحول استراتيجي لدى كتائب القسام – الجناح المسلح لحركة حماس في جمع التبرعات وعمليات تمويله، من خلال تحوّله لاستخدام العملة الرقمية "البتكوين".

وتعمل حركة حماس منذ أكثر من 10 سنوات على محاولة إخفاء مصادر تمويل الحركة، فيما تفرض إسرائيل حصارا شديدا على قطاع غزة لمنع وصول الأموال والأسلحة للقطاع من الخارج وفقا للموقع . و

في السنوات السابقة، نجحت الخطة الإسرائيلية في تجفيف مصادر حماس المالية، وتشديد الخناق على الجهات الممولة للحركة من الخارج.

إلا أن الاستراتيجية الجديدة لدى حركة حماس بدأت تثير القلق الإسرائيلي، وذلك بعد نشر صورة لمتحدث باسم حركة حماس، دعا فيها الى تمويل ودعم الحركة ماليا عبر العملة الرقمية المشفّرة "البتكوين"، واعتبر الموقع الالكتروني أن ذلك هو تحدٍّ كبير لأجهزة الأمن الإسرائيلية.

ورأى الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت أن "لجوء القسام لذلك بسبب وجود صعوبة كبيرة في ملاحقة مثل هذه العمليات المالية"، مضيفا أن "حماس تسعى لإحداث تغيير في أساليب عملها وجمعها التمويل بهدف تضليل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية حول الجهات الممولة لها".