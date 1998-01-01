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فيديو: الاحمد يدعو لاعلان غزة اقليم متمرد وما يجري هو جزء من بدء تلك الإجراءات

الخميس 31 يناير 2019 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: الاحمد يدعو لاعلان غزة اقليم متمرد وما يجري هو جزء من بدء تلك الإجراءات



رام الله / سما /

أكد  عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام  الاحمد أن تحركات تشكيل حكومة فصائل منظمة التحرير بدأت منذ يومين.

ووضع الاحمد  في حديث لإذاعة "صوت فلسطين شرطا لوقف تشكيل حكومة الفصائل وهو اذا قامت حماس بتسليم حكومة التوافق مسؤولياتها في غزة عبر مصر.

وقال الاحمد ان تشكيل حكومة فصائل وما يجري الان جزء  من بدء إجراءات تلتقي مع شعار اعلان غزة اقليم متمرد لبدء الضغط على المتمردين لتقويض سلطتهم".

و دعا  الاحمد، يوم الخميس، إلى إعلان قطاع غزة اقليما متمردا قائلا  :" أنا أدعو إلى إعلان غزة اقليم متمرد، ليس أهلنا وشعبنا في غزة وإنما القوة المسلحة ممثلة بـ "مليشيات" حماس التي اختطفت غزة".

واستدرك الاحمد بالقول  أن هذه وجهة نظره الشخصية.

وشدد الاحمد على ان تشكيل حكومة الفصائل جاءت بسبب "تعنت حماس وانسداد جهود المصالحة" حسب تعبيره مضيفا :"  ولكن بعد وصول الأمور إلى طريق مسدود ورفض حماس تسليم قطاع غزة إلى حكومة التوافق لم يعد هناك مبرر لاستمرار هذه الحكومة".

وقال ان جهود مصر للمصالحة مجمدة منذ شهرين متوقعا ان الوفد المصري الموجود حاليا بغزة له علاقة بترتيبات عمل معبر رفح .

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