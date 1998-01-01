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احدهم في حالة الخطر

بيت لحم : إصابة 3 من طلبة المدارس برصاص الاحتلال في تقوع

الخميس 31 يناير 2019 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم : إصابة 3 من طلبة المدارس برصاص الاحتلال في تقوع



بيت لحم / سما /

 أصيب ثلاثة طلاب بالرصاص الحي، اليوم الخميس، إثر إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي النار على طلبة المدارس، في بلدة تقوع جنوب شرق يبت لحم.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مدارس تقوع الثانوية، واندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال والطلبة استخدم خلالها الجنود الذخيرة الحية لتفريق الطلبة مما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح.
وقالت مصادر محلية أن أحد الطلبة أصيب برصاصة في خاصرته ووصفت حالته بالخطيرة، كما أصيب طالب آخر برصاصة في البطن ووصفت حالته بالمتوسطة، وآخر أصيب بالقدم.

ونقل المصابون إلى مستوصف البلدة لتلقي العلاج الاولي، ومنة ثم تم نقلهم إلى المستشفيات في بيت لحم للعلاج.
 

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