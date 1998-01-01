القاهرة تعلن عن فتح الأسواق التركية أمام البصل المصري

القاهرة /وكالات/

أعلنت القاهرة فتح الأسواق التركية أمام البصل المصري، بعد أن فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، حظرا مؤقتا على استيراده.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر عز الدين أبو ستيت، إن تقريرا وصله من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أحمد العطار، يفيد بفتح الأسواق التركية أمام البصل المصري.

وقال رئيس الحجر الزراعي المصري إن الجانب التركي أخطر مصر رسميا بالموافقة على فتح أسواقه أمام الصادرات المصرية من محصول البصل، وهو ما يعد إنجازا جديدا للصادرات الزراعية المصرية، والتأكيد على سمعتها المعروفة عالميا.

وأشار العطار إلى أن موافقة الجانب التركي جاءت بعد العديد من المفاوضات والمراسلات الفنية المتبادلة مع الجانب التركي لفتح السوق أمام صادرات البصل من مصر.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية قد فرضت، حظرا مؤقتا على استيراد سلعة البصل من مصر.

وقال مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالسعودية، سند حربي، في القرار إن "الحظر جاء بعد نتائج التحليل من خلال سحب عينات من شحنات البصل الواردة من مصر وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا، وبما تقتضيه المصلحة العامة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية