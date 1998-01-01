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هيئة الأسرى تحذر من نقل الاسرى القصر من معتقل مجيدو الى معتقل الدامون

الخميس 31 يناير 2019 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

طالبت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ظهر اليوم الخميس، المؤسسات الحقوقية بالتوجه فورا لزيارة الاسرى القصر ( الاشبال ) في معتقل مجيدو، والتواصل مع إدارة السجن لمعرفة حقيقة ما يدور الحديث حوله من نية نقلهم الى معتقل الدامون.

وحذرت الهيئة من الإقدام على هذه الخطوة، لأن معتقل الدامون من اسوأ معتقلات الإحتلال الإسرائيلي، ولا يصلح للحياة الآدمية، وانه يصلنا يوميا شكاوي من الأسيرات على قساوة الحياة هناك، وان نقل القصر اليه يعني وضعهم في ظروف حياتية ونفسية معقدة.

يذكر ان سلطات الإحتلال لا زالت تحتجز 300 قاصرا، موزعين على سجني عوفر ومجيدو، وتتعامل معهم كما تتعامل مع الاسرى البالغين، ولا يوجد هناك اي مراعاة لصغر سنهم ولا لبنيتهم الجسدية الضعيفة، بل على العكس يتم إستغلال ذلك للحصول على غعترافات غير شرعية منهم بداية الإعتقال.

#هيئة الأسرى

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