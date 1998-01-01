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الاحتلال يجرف طريقا جنوب الخليل

الخميس 31 يناير 2019 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طريقا أعادت تأهيلها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تربط منطقة شعب البطم، بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، أن قوات الاحتلال عملت على تحفير وتجريف الطريق الرابط بين منطقة شعب البطم ومسافر يطا، التي أعيد تأهيلها لتسهيل تنقل المواطنين إلى حقولهم ومساكنهم في المنطقة.

وبين أن الاحتلال يعمل على منع شق الطرق لخدمة خرب وقرى مسافر يطا التي تدعم صمود المواطنين في أراضيهم، رغم ممارسات الاحتلال التعسفية الهادفة إلى تهجير السكان من المنطقة لصالح الاستيطان.

#الاحتلال

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