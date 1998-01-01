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رأفت يرحب بتقرير منظمة العفو الدولية ويصفه بالهام والإيجابي

الخميس 31 يناير 2019 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، بتقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي"، التي قالت فيه إن شركات سياحية دولية عملاقة تغذي انتهاكات حقوق الانسان ضد الشعب الفلسطيني من خلال أنشطتها في المستوطنات.

وأضاف في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الخميس: "إن هذا التقرير يدعم الموقف الفلسطيني بالعمل على إلزام الشركات السياحية الدولية بالتوقف فورا عن تنظيم رحلات سياحية للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة والقدس ومقاطعة كل الشركات التي تقوم بذلك".

واعتبر رأفت دعوة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في فلسطين للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة ضد اسرائيل بسبب تكثيفها للاستيطان بالهامة جدا وتدق جرس الإنذار لأن مواصلة الاستيطان سيدمر حل الدولتين مطالبا دول العالم بإلزام اسرائيل بوقف الاستيطان الذي يعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي وإلزامها بتنفيذ قرار مجلس الامن 2334.

وفي نهاية تصريحه، أوضح رأفت أن قرار إسرائيل بوقف عمل البعثة الدولية «TIPH» في الخليل يهدف لتنفيذ سلسلة من الجرائم ضد شعبنا والعمل على اخفائها عن العالم، مطالبا الأمم المتحدة بإلزام الحكومة الاسرائيلية الابقاء على البعثة في المدينة.

#صالح رأفت

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