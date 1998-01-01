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صور: استنفار واستعراض عسكري لكتائب المقاومة على حدود غزة

الخميس 31 يناير 2019 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: استنفار واستعراض عسكري لكتائب المقاومة على حدود غزة



غزة / سما /

نظمت كتائب المقاومة الوطنية- الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مسيراً وانتشاراً واستنفاراً تدريبياً لعدد واسع من مقاتليها، على الثغور الشرقية لقطاع غزة.


وأعلنت الكتائب أنها "نفذت العديد من الخطط والتكتيكات العسكرية المتطورة الهجومية والدفاعية لمقاتليها، ليكونوا على قدر عال من المسؤولية في تأدية واجبهم على أكمل وجه، في رسالة جديدة للاحتلال الإسرائيلي مفادها بأنهم على درجة عالية من الاستعداد والجاهزية للتصدي لأي عدوان جديد ومحتمل".


وأكدت الكتائب "أن هذه الأنشطة العسكرية التي تجريها ستتواصل ليلاً ونهاراً، لا سيما مع اقتراب الذكرى الخمسين لانطلاقة الجبهة الديمقراطية التي قدمت منذ انطلاقتها عشرات آلاف الشهداء والأسرى والجرحى، الذين قضوا على مذبح الحرية والاستقلال".


وشددت الكتائب على أن التنسيق الميداني في إطار الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة متواصل وعلى مدار الساعة، ويتم من خلاله توزيع الأدوار والمهام، لكي يدرك الاحتلال الإسرائيلي بأن التلاعب بحياة أبناء شعبنا الفلسطيني لن يكون بلا ثمن.


 

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