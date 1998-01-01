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رئيسة مالطا تزور جامعة بيت لحم والكنيسة

الخميس 31 يناير 2019 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيسة مالطا تزور جامعة بيت لحم والكنيسة



رام الله / سما /

ستقبل رئيس جامعة بيت لحم بيتر براي والمجلس التنفيذي، اليوم الخميس، رئيسة دولة مالطا "ماري لويز كوليرو"، بحضور وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، والسفير المالطي.

ورافق المسؤولون رئيسة مالطا في جولتها داخل أروقة الجامعة، حيث زارت معهد ادارة الفنادق، وكلية التمريض، ومختبر المحاكاة، وكذلك كلية التربية.

وتوجهت رئيسة مالطا بعدها إلى كنيسة المهد في بيت لحم، حيث كان في استقبالها محافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، ومستشار الرئيس محمود عباس زياد البندك، وممثلو الاجهزة الامنية، ورجال دين مسيحي.

وقدم لها البندك شرحا مفصلا عن الكنيسة، كما استمعت من قبل النائب التنفيذي للجامعة ميشيل صنصور إلى شرح موجز عن الجامعة والكنيسة، قبل أن تلقي محاضرة بعنوان "السياحة من أجل السلام".

وفي تعقيبها عما يجرى في الأرض الفلسطينية خاصة جدار الفصل العنصري، قالت رئيسة مالطا في تصريح خاص لـ"وفا"، "أؤمن بالسلام ويجب ان يكون على اساس حل الدولتين والعيش معا بسلام عادل، ونحن مع حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة ان الجدار لا يخدم تحقيق السلام، ويجب ازالته".

كما وضعت معايعة رئيسة مالطا في صورة الأوضاع العامة في بيت لحم، من حيث الجدار، والمستوطنات المحيطة بها، والانتهاكات المتكررة من قبل قوات الاحتلال بحق المدينة ومواطنيها بشكل عام.

يذكر ان رئيسة مالطا وصلت الى مدينة بيت لحم يوم امس، حيث كان في استقبالها الوزيرة معايعة، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، ومستشار الرئيس محمود عباس زياد البندك.

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