مصدر مقرب من البرغوثي: سيترشح للانتخابات الرئاسية من داخل سجنه

رام الله / سما /

قال مصدر قريب من القيادي بـ"فتح" مروان البرغوثي إنه "في حال تم إجراء انتخابات رئاسية فإن البرغوثي سوف يخوضها من داخل سجنه".

واكد المصدر لـ"العربي الجديد" ان البرغوثي سيترشح للانتخابات الرئاسية من داخل سجنه في حال أعلن الرئيس عباس عن إجرائها مع الانتخابات التشريعية.

وكان الرئيس محمود عباس قال امس أن الانتخابات التشريعية ستجرى في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ليتمكن المواطن الفلسطيني من اختيار من يمثله عبر صناديق الاقتراع.

كما ان عضو مركزية "فتح" حسين الشيخ = شدد في تصريح تلفزيوني، على ضرورة عقد انتخابات تشريعية، فيما تجنب الرد على سؤال حول استحقاق الانتخابات الرئاسية.

وقال الشيخ ف "شرعية الرئيس أبو مازن ليست فقط من خلال المجلس التشريعي، الرئيس محمود عباس رئيس منظمة التحرير، ورئيس دولة فلسطين المنتخب من المجلس الوطني والمجلس المركزي".

وتابع: "نحن نتحدث عن انتخابات تشريعية برلمانية، المجلس التشريعي هو الجهة البرلمانية في الضفة والقطاع، مسؤوليات وشرعيات الرئيس أبو مازن أوسع بكثير، ويمثل الشعب بكل أماكن تواجده، فهو رئيس منظمة التحرير المنتخب من الوطني والمركزي، لا أريد اللعب بالألفاظ، ولا أريد وضع العصي في دواليب العملية الديمقراطية المتمثلة بالمجلس التشريعي".