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تعرف على مزايا الارتباط بشخص يتمتع بـ "وعي عاطفيّ"

الخميس 31 يناير 2019 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على مزايا الارتباط بشخص يتمتع بـ "وعي عاطفيّ"



وكالات / سما /

الارتباط بشخص واعٍ عاطفيًا له مزايا كثيرة ومتعددة، حيث يستطيع أن يتحكم في عواطفه ويفهم بوضوح مشاعره الحقيقية ويعبر عنها دون أي تردد.

 

وأورد موقع “تايمز أوف إنديا” مجموعة من المزايا التي يتمتع بها الشخص الواعي عاطفيًا وهي:

 

الوضوح والالتزام الكبير مع الشريك

 

يتسم الأشخاص الواعون عاطفيًا بوضوح أفكارهم ومشاعرهم، كما لديهم التزام كبير بالشريك، وهو ما يجعلهم أكثر فهمًا لشريك حياتهم عن غيرهم.

 

يتعاطف مع شريك حياته بعمق وصدق

 

يتعاطف الشخص الواعي عاطفيًا مع شريك حياته بعمق وصدق، كما يبذل جهودًا كبيرة ليساند ويقف بجوار شريك حياته.

 

لا يجدون صعوبة في تقبل الانتقاد

 

لا يجد الشخص الواعي عاطفيًا أي صعوبة في تقبل الانتقاد من شريك حياته، حيث يتحلى بروح رياضية، كما يتغلب على أي مشاعر سلبية قد تحدث لهما إذا انتقده الشريك.

 

لا يتأثرون بالتجارب العاطفية السابقة

 

يتسم الشخص الواعي عاطفيًا بالقوة النفسية ويتعامل مع تجاربه العاطفية السابقة دون تأثر، بل يستفيد من دروسها في علاقته مع شريكه الحالي.

 

التواصل المفتوح مع الشريك

 

يشجع الواعي عاطفيًا شريك حياته على التواصل المفتوح ويحفزه لإجراء نقاشات صريحة ويرسخ مبدأ الحوار البناء.

#الارتباط

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